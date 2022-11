Patxi López censura a la ministra Montero por acusar al PP de fomentar la cultura de la violación

C. Serna

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha pedido este martes a su socio en el Gobierno de coalición que "no busque fantasmas donde no los hay" y ha negado que los socialistas estén actuando "con cálculo electoral" para bloquear leyes de los ministerios de Unidas Podemos.

López se ha querido desmarcar de las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que esta mañana en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja ha acusado al PP de "promover la cultura de la violación".

"No me han parecido las mejores palabras, después de todo lo que hemos vivido en este Congreso y en esta comunidad", ha dicho en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara. "Precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debería jugar con esto", ha zanjado.

El portavoz del PSOE también ha respondido a su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, después de que éste alertara de que aprecia "señales preocupantes" de que el PSOE está inmerso en "cálculos electorales" tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene, a tenor de las últimas disputas en la coalición y con el "bloqueo" de iniciativas legislativas impulsadas por el espacio confederal.

"Me gustaría que no lleváramos cada cosa el extremo, desde el 'conmigo o contra mí'", ha pedido el dirigente socialista, quien ha replicado a Echenique que si fuera por "cálculos políticos" lo "mejor sería" que esas leyes "salieran adelante ya".

"No hay ningún calculo político", ha agregado, incidiendo en que los socialistas negocian "con la mejor voluntad del mundo". "Todas son leyes del Gobierno y las vamos a defender, el cálculo es que salgan todas cuanto antes y cuanto mejor posible para nuestro cálculo político", ha dicho, convencido de que se llegará a acuerdos para "poder sacarlas".

Como ejemplo, ha citado la Ley de vivienda, que lleva meses varada en la Cámara Baja y sobre la que, según ha comentado, la semana pasada "hubo avances". López ha explicado que sigue abierto el "escollo" relativo al control de precios en zonas tensionadas y a la definición de grandes y pequeños tenedores, pero ha señalado que en los últimos días se han "intercambiado papeles" sobre ambos puntos y espera que se pueda "avanzar también en esto".

Respecto a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ha garantizado que el PSOE no va a buscar un acuerdo con el PP orillando a sus socios de gobierno ni parlamentarios y, además, ha avanzado un calendario para la aprobación en Pleno antes de fin de año tanto de esta norma, como de la nueva legislación sobre el aborgo, la de bienestar animal, la de empleo o la del sistema universitario.

"No estamos parados, estamos en un momento de negociaciones intensas", ha defendido López, quien ha achacado el hecho de que el Consejo de Ministros no haya aprobado este martes la nueva Ley de Familias a que hay que "pulir" asuntos competenciales.

