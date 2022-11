Los diputados, tras revisar los vídeos de la tragedia de Melilla: "Se ve que ocurrió en territorio español"

Los vídeos completos de la tragedia de Melilla en la que fallecieron al menos 23 inmigrantes ponen de nuevo en apuros al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras ver todas las grabaciones, los diputados se han reafirmado en sus sospechas y han vuelto a constatar que los hechos no sucedieron más allá de nuestras fronteras.

Este viernes nueve representantes parlamentarios de la Comisión de Interior han podido visualizar en el Congreso de los Diputados las ocho horas de grabaciones sobre lo ocurrido en la valla. Desde las nueve de la mañana han observado las grabaciones de lo ocurrido el pasado 24 de junio con continuas paradas para poder volver a revisarlas.

"No se puede negar que los hechos principales ocurrieron en territorio español". Así se expresaba Jon Iñarritu, de EH Bildu, que ha afeado al ministro del Interior haber sido hasta ahora "poco transparente" y "esconderse en generalidades".

Así fue la avalancha en la que murieron una treintena de inmigrantes en Melilla

En la misma línea abundó Ana Vázquez, portavoz del PP en la comisión de Interior, al criticar las "mentiras" que Marlaska ha sostenido durante meses. Todas las fuerzas del arco parlamentario, a excepción del PSOE, se expresaron del mismo modo, asegurando que los cadáveres se encontraban en suelo español, donde concluyen que se produjo gran parte del terrible suceso.

Su partido y Ciudadanos han defendido la actuación de la Guardia Civil, pero quieren esperar a escuchar al ministro el próximo miércoles antes de proponer que se celebre una comisión de investigación sobre los hechos.

En la reunión participan los portavoces de Interior de todos los grupos, incluyendo a Vox, que renunció a viajar a Melilla el pasado 7 de noviembre.

Cronología de lo ocurrido en el paso fronterizo de Barrio Chino, entre Melilla y Marruecos con imágenes que vieron los diputados. Diseño: Arte EE / José Palazón, Google Earth, elaboración propia

Todos los grupos analizaron los vídeos junto al teniente coronel Arturo Ortega, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla. En total, se vieron 75 archivos, la mayoría fragmentos cortos captados por un dron.

Sin embargo, los diputados han revelado a la prensa que en el puesto fronterizo hubo tres cámaras fijas que desafortunadamente no grabaron los momentos más importantes de la avalancha ni de lo que pasó después.

Enrique Santiago, portavoz de Unidas Podemos en la comisión, lamentó este hecho. "De la frontera española hay pocas imágenes. Las que hay desde puntos fijos la inmensa mayoría no se ve bien el puesto fronterizo o no se ve lo que está ocurriendo. Las que han servido son las aéreas. No hay imágenes en las que se ve esa retirada de cadáveres".

Críticas de Interior

A su vez, el Ministerio del Interior ha afeado el hecho de que los diputados no quisieran ver más que un tercio del total de las 8 horas de grabaciones sobre lo ocurrido en Melilla. "Es una actitud que contrasta con el papel de supuestos peritos que quieren trasladar luego a la opinión pública, emitiendo juicios categóricos sobre unas imágenes que han renunciado a estudiar y analizar en su totalidad", inciden desde Interior.

Los diputados, tal y como han señalado, se centraron en los momentos clave del 24 de junio, deteniendo la grabación y rebobinando si así lo deseaban para apreciar y comprobar mejor los vídeos.

[Marlaska cede a la presión y mandará al Congreso los vídeos de Melilla que ponen en jaque su versión]

El departamento que dirige Marlaska ha manifestado también su enfado tras las acusaciones de los parlamentarios, quienes acusaban al ministro Fernando Grande-Marlaska de no querer reconocer la presencia de agentes marroquíes en suelo español aquella jornada.

Pasos fronterizos de Melilla y reconstrucción del suceso en la aduana de Barrio Chino

En declaraciones desde Bruselas, donde acude a la reunión extraordinaria de responsables de Interior europeos para tratar la cuestión migratoria tras la crisis del 'Ocean Viking', el ministro ha insistido en que las grabaciones de seguridad muestran una "actuación proporcional" de los agentes españoles en Melilla.

También ha sostenido una vez más que "no hubo ninguna muerte en territorio nacional".

El pasado 21 de septiembre, el titular de Interior ya defendió que se dio una "actuación proporcionada" en la frontera. Y que los hechos trágicos "tuvieron lugar en territorio soberano de otro país". El nuevo visionado del material grabado en la frontera, aseguran las fuentes consultadas, "desmienten la versión" de Marlaska.

Por su parte, la fiscal de sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha citado ya a declarar como testigo al teniente coronel Ortega para esclarecer algunas dudas sobre el episodio en cuestión. También interrogará próximamente al piloto y copiloto del helicóptero que aquel día tenían el encargo de supervisar lo ocurrido desde el aire.

