Almeida, sobre Montero: "La violencia política la trajo Podemos, quien siembra vientos..."

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha pedido este jueves “no victimizar” a Irene Montero, ministra de Igualdad, porque pese a no compartir los ataques de Vox contra ella en el Congreso de los Diputados, ha añadido que “quien siembra vientos, recoge tempestades”.

"Quien siembra vientos recoge tempestades. No comparto lo que dijo la diputada de Vox, pero es una explicación de que la violencia en política tiene su origen en la aparición de Podemos, y de eso no tengo ninguna duda", ha trasladado a los medios de comunicación desde CentroCentro.

Fue ayer cuando la diputada de Vox, Carla Toscana, provocó una importante discusión en el Pleno del Congreso tras afirmar que el único mérito de Irene Montero, es "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”, exvicepresidente del Gobierno de coalición.

Almeida: "Irene Montero es un desastre como ministra"

Almeida ha defendido que él siempre ha condenado estos términos en el Congreso, al igual que "lo que pasaba cuando (el exvicepresidente del Gobierno) Pablo Iglesias decía a (la delegada de Cultura) Andrea Levy que había un despacho de un diputado y que podría irse con él, o que Irene Montero en un tuit decía que Felipe VI no sería Rey porque llegarían con la guillotina, o cuando se han producido episodios de violencia amparados por Podemos".

En este punto, el alcalde de Madrid ha señalado que se refiere "a los escraches que se tienen en la cabeza o cuando legitiman la comisión de delitos como el de Andrés Bódalo en su momento", algo que "para ellos (Podemos) era aún afrenta de la Justicia".

"Esto no quiere decir que justifique lo que hizo ayer Vox porque no lo comparto, no comparto que ese deba ser el lenguaje parlamentario, que la vida privada forme parte del debate, y no comparto esa alusión", ha abundado.

Si bien, ha acusado a Montero de "ser un desastre como ministra, con un desastre de gestión" y cree que "victimizarla no es el camino más corto para decir a la sociedad que no merecemos que sea ministra de España quien alentó escraches, usó insultos, denigró al adversario".

"Concluyo diciendo que esto no nos tiene que desviar de lo importante. Irene Montero no es una mujer desprotegida, no es una mujer desvalida, pero sí están desprotegidas las mujeres revictimizadas porque autores contra su libertad sexual están en la calle gracias a la ley de Irene Montero, una ley disparatada, un despropósito jurídico del que estaba advertida", ha concluido.

