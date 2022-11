Los médicos avisan: “Habrá movilizaciones a nivel nacional si no se atienden las demandas”

Más leña al fuego. Los sindicatos médicos de España han lanzado un aviso al Ministerio de Sanidad: "Habrá movilizaciones a nivel nacional si no se atienden nuestras demandas". "La profesión está harta y cansada".

Lo ha dicho Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM), durante la rueda de prensa de este miércoles junto a Metges de Catalunya, el Sindicato Médico Andaluz y el Sindicato Médico de Euskadi.

Los sindicatos médicos han comenzado a negociar con el departamento de Carolina Darias la modificación del estatuto marco de los profesionales sanitarios. "Hemos iniciado negociaciones. Si el Ministerio de Sanidad no atiende nuestras demandas no dudaremos en convocar movilizaciones", ha dicho Toranzo. "Pero ahora no es el momento".

"No vamos a empezar esas negociaciones con movilizaciones, pero lo cierto es que hay malestar en la profesión", ha añadido Toranzo. "La vocación no puede ser la excusa de las administraciones para explotar y maltratar a los médicos".

Entre las peticiones que hacen al Ministerio de Sanidad está la creación de un estatuto marco específico para los médicos. Sin embargo, es una demanda que, por el momento, el departamento de Darias "ha obviado", ha dicho Gabriel del Pozo, secretario general de CESM.

Así, en el caso de que Sanidad no ceda ante esta petición, "tendremos que acomodar el estatuto marco actual e incluir en las modificaciones en las que se están trabajando nuestras reivindicaciones".

El tema de las guardias es otro de los puntos que desde CESM piden corregir. "Las guardias son obligatorias y se pagan por debajo de la hora ordinaria. El 60% de los médicos no quiere hacer guardias, según una encuesta realizada por CESM", ha recordado Del Pozo.

Falta de médicos

Sobre la falta de médicos, el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha explicado que "hay falta de determinados especialistas (familia, geriatría, psiquiatría, radiodiagnóstico…). Pero el gran problema no es que falten médicos, es que faltan profesionales que quieran ejercer en España con las condiciones que aquí tenemos".

Además, ha puesto sobre la mesa que "es un error crear más plazas en las facultades de Medicina porque después no hay plazas para todos en el MIR. Es decir, no soluciona el problema".

Por ello, ha insistido en la necesidad de "dignificar las condiciones" para evitar un éxodo de médicos a otros países europeos donde ofrecen mejores condiciones.

