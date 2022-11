Javier Maroto contra la Ley Trans: "No se puede pasar de ser mujer a hombre en dos minutos"

C. Serna | Agencias

El Partido Popular sigue con su cruzada contra la Ley Trans que se tramita en el Congreso de los Diputados. Esta vez ha sido el portavoz del PP pero en el Senado, Javier Maroto, quien ha criticado la norma impulsada por Irene Montero insistiendo en que "no puede ser pasar de ser mujer a hombre en dos minutos".

En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha querido dejar claro que pase lo que pase ahora con la ley, Alberto Núñez Feijóo la derogará si llega a la Moncloa "porque no es razonable y tiene consecuencias jurídicas muy complejas".

"El PP está a favor de que esas personas tengan el apoyo, el respaldo y los medios en su decisión y después en el proceso de transformación, el proceso de transexualidad. Lo que no estamos de acuerdo es que una persona pueda ir a un registro y en dos minutos pasar de ser mujer a hombre, que es lo que propone Podemos, y es lo que está generando tanta polémica, sea adulto o sea joven, o sea, menor, con los menores es todavía más grave", ha valorado Maroto a Europa Press.

[El PSOE rechaza las prisas de Montero en la Ley Trans y enfada a feministas y LGTBI con sus enmiendas]

El portavoz del PP habla de diagnóstico de disforia, de decisiones médicas, de estar dos años esperando a ratificar el cambio de género y de apoyo institucional una vez que se tenga el certificado médico y pasen esos 24 meses para poder permitir el cambio de género.

"Lo razonable" es que "si una persona está diagnosticada con una disforia de género y permanece en esa posición dos años" con el seguimiento de un "endocrino", entonces, "sea considerado transexual, se le apoye y se le acompañe en su inserción".

"Entonces sí, naturalmente que sí, como está ahora", ha remarcado Maroto.

Para el portavoz de los populares, hay que tener mucho cuidado puesto que un hombre puede ir a un registro y "en un minuto ser mujer, absolutamente para todo, para presentarse a unas oposiciones de Policía municipal y bombero, hacer las pruebas femeninas, presentarse a unas elecciones en la cuota de mujer o entrar en el vestuario femenino y que no se le pueda decir que no".

Eso sí, asegura que podría ser una "excepción" pero también llama la atención en los casos en los que un hombre que piense en agredir a una mujer y "justo antes de cometer el delito" se cambie su "sexo registral": "Ya no se le podría juzgar porque es mujer".

Manifestación a favor de la Ley Trans. EFE

El PP, sin problemas

Para que no haya dudas, Maroto ha asegurado que "el PP no tiene ningún problema con las personas transexuales" y ha reivindicado que la mayoría de la sociedad española "no tiene valores de transfobia, es tolerante".

"Si es que la transexualidad no la ha descubierto Podemos, la transexualidad existe desde hace muchos años", ha comentado el portavoz del PP en el Senado, añadiendo que "el único que ha introducido una distorsión es Podemos, con esa teoría de ideologizarlo todo".

Maroto cree que el Gobierno no va a poder sacar adelante la Ley Trans, "porque tiene a las mujeres del PSOE en contra y con razón" y ha ensalzado esta vez "ese feminismo bien entendido".

"Esa lucha de muchas mujeres para que no venga Irene Montero a cambiarlo todo por la puerta de atrás tiene nuestro respaldo", ha concluido.

