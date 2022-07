Isabel Rodríguez: "Feijóo está en una estrategia de conspiración que recuerda a la del 11-M"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "estar en una estrategia de conspiración que recuerda al del 11-M en otros tiempos" y de "tener un discurso 'trumpista'" al "insinuar que este Gobierno tiene una estrategia de usurpar las urnas". Rodríguez ha considerado que Feijóo "habla desde la despreocupación de no tener que gobernar" y que su discurso no se ajusta la imagen de moderación que pretende dar.

"Feijóo habla desde la despreocupación de no tener que gobernar. Y sorprende que cuando se autoproclama moderado, tenga un discurso 'trumpista', que ni Rajoy, ni Casado, hablando de que el Gobierno tiene una estrategia de usurpar las urnas. Es un disparate y algo muy alejado de la imagen de moderación que quiere transmitir, una estrategia de conspiración que recuerda al del 11-M en otros tiempos", ha subrayado en entrevista a Telecinco.

En la mañana en la que se han conocido los datos del paro, que ha bajado este junio en 42.400 personas, Rodríguez ha destacado "el compromiso del Gobierno con la clase trabajadora en esta época de crisis". "A este Gobierno le ha tocado gestionar muchas crisis. No tendríamos estos datos si hubiésemos tenido el compromiso que tuvimos en lo peor de la pandemia, de mantener el máximo de empleo posible a través de los ERTE. No tendríamos estos datos si no hubiéramos subido el sueldo mínimo, si no hubiésemos aprobado la reforma laboral... Son datos que reconfortan", ha destacado.

La portavoz del Gobierno ha seguido defendiendo la estrategia del Ejecutivo ante a subida de la inflación y ha destacado que "ante las soluciones de la crisis de 2008, las nuestras son lo opuesto": "Hace no tanto, en 2008, la respuesta de otro Gobierno fue la contraria: con recortes, quitando prestaciones, fomentando un mayor desempleo y desigualdad. Nuestra respuesta ha sido la contraria: consolidar la clase media trabajadora", ha dicho, afeando también que ""la Comunidad de Madrid promueva becas para las rentas más altas".

Mañana, en Consejo de Ministros, se aprobará el decreto para hacer fijos a 67.000 sanitarios, "una decisión de Gobierno enmarcada en esa plan de reformas en el que para sortear la crisis hay que dar estabilidad en el empleo". "La crisis sanitaria nos ha enseñado el valor de nuestros servicios públicos y que tenemos que fortalecer nuestro sistema público", explicó.

