Interior alude a "expertos" en ortografía para desoír el criterio de la RAE en los exámenes a policía

El Ministerio del Interior alude a "expertos independientes" en ortografía para volver a desoír los criterios de la RAE a la hora de corregir el examen de la oposición a Policía.

Así consta en varias respuestas dadas por la Dirección General de Policía (DGP) Nacional a las quejas que presentaron varios opositores de la promoción 38, en las que cuestionaban la corrección de sus test.

Las palabras en disputa son: stent, software y majorette. Se trata de tres de los cien términos que los opositores tuvieron ocho minutos para analizar y discernir si están incluidas o no en el Diccionario de la Real Academia (DRAE). Había dos opciones: A) Figura; B) No figura.

Es una prueba de carácter eliminatorio, por lo que algunos de los aspirantes, al no llegar a la nota de corte, se han quedado fuera del proceso, considerados "no aptos". Y no han podido continuar el proceso y acceder al siguiente examen, el psicotécnico, ni acceder a la Escuela Nacional de Policía.

En la respuesta a las quejas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la DGP argumenta que el tribunal calificador "consultó con varios expertos en la materia independientes, con el objeto de conocer el alcance del hecho de que las palabras estuvieran escritas en [letra] redonda en lugar de en cursiva y si eso podría implicar que la respuesta correcta fuera la opción B)".

"En opinión de dichos expertos —prosigue el documento—, las palabras en cuestión tiene entrada propia (lema) en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y el estilo de letra (cursiva o redonda) del lema no resulta relevante para la respuesta", concluye.

Interior incide en el que el examen pregunta, estrictamente, "si las voces figuran o no como entradas" en el DRAE. "Y la respuesta correcta es sí, con independencia del estilo de letra en que estén escritas". Por eso, mantiene que la opción correcta es la A). "Figuran en el Diccionario de la Real Academia", insiste el Ministerio.

Recursos

Por contra, cientos de opositores no lo creen así. Y han interpuesto recursos administrativos contra esta decisión. Los acompañan de un informe redactado por una lingüista y de una consulta que elevaron a la Real Academia, que insistió en el que la redacción correcta de los tres términos es en cursiva, al tratarse de extranjerismos.

Se apoyan también en un precedente judicial. A los opositores de la promoción 36, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les dio la razón a principios del pasado mayo y consagró el criterio de la RAE.

"Sería un completo sinsentido que consideráramos palabras incorrectamente escritas las grafías analizadas, cuando la RAE, máxima institución garante de establecer los criterios de corrección en el uso de nuestra lengua común, ha señalado inequívocamente que eran palabras correctamente escritas", establecieron los magistrados del TSJM. En aquella ocasión, los términos en disputa fueron: ciberataque, LGTBI, reditar y preminente.

Los opositores de la promoción 38 esperarán unos días más una respuesta del Ministerio del Interior a sus recursos de alzada. El plazo para resolverlos expiró el pasado 25 de mayo y aún no tienen contestación.

Dan por hecho que será negativa, no muy diferente a los argumentos que esgrime la DGP en respuesta a las quejas, fechada el pasado 31 de mayo. Si Interior no varía su postura, avanzan que iniciarán la vía judicial, confiando en que la Justicia volverá a fallar en términos similares, con otro varapalo al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Sigue los temas que te interesan