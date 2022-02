La incidencia cae 300 puntos y baja de los 2.000: Sanidad notifica 120.818 casos y 335 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 120.818 nuevos casos de Covid-19, después de los 74.368 contagios notificados el viernes. La cifra total de positivos se eleva ya a 10.395.471 casos desde el inicio de la pandemia.

Por problemas técnicos, la Comunidad de Madrid no ha podido actualizar sus datos del día de ayer, por lo que su incidencia acumulada se calcula a 13 días.

Los datos de Sanidad de este lunes reflejan un descenso de los contagios con respecto a la semana previa, en la que se registraron 182.123 positivos.

La incidencia acumulada se ha reducido 301,65 puntos, situándose en los 1.997,79 contagios por cada 100.00 habitantes en los últimos 14 días; una reducción con respecto a los 2.299,44 puntos del viernes.

En el informe de este lunes se han añadido 335 nuevas muertes. Hasta 94.570 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, 655 en la última semana.

Actualmente, hay 15.991 pacientes ingresados y positivos en Covid-19 en toda España (16.326 el viernes) y 1.838 en UCI (1.880 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 1.337 ingresos (1.632 el viernes) y 1.015 altas (2.164 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 12,83 por ciento (13,08% el viernes) y en las UCI en el 19,56 por ciento (19,96% el viernes).

Entre el 28 de enero y el 3 de febrero, las comunidades autónomas han realizado 1.362.475 pruebas diagnósticas, de las cuales 556.156 han sido PCR y 806.319 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 2.897,27.

Mientras tanto, la tasa de positividad se sitúa en el 31,69 por ciento, frente al 33,92 por ciento del viernes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este dato se encuentre por debajo del 5 por ciento para considerar como 'controlada' la propagación del virus.

Mascarilla, solo en aglomeraciones

La mascarilla dejará de ser obligatoria al aire libre a partir del próximo jueves salvo en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no haya distancia de seguridad si se está sentado, aunque siempre será recomendable ponérsela cuando haya aglomeraciones urbanas.

Así lo ha acordado este lunes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en una reunión en la que también se ha aumentado el aforo en las competiciones deportivas, incluyendo la Liga de fútbol y la ACB de baloncesto, que pasan del 75 al 85% si se celebran en recintos abiertos y del 50 al 75% si son a cubierto.

Estas cifras serán revisadas antes de que acabe el mes de febrero cuando, apuntan a Efe fuentes del Interterritorial, se confía en que se pueda retomar la totalidad del público. Algunas comunidades, como Madrid y Andalucía, se han abstenido en este punto porque aspiraban a que se eliminaran ya las limitaciones de aforo.

No obstante, el público deberá seguir respetando las medidas no farmacológicas, como el uso de mascarilla o la distancia de seguridad. En este tipo de situaciones, como en otras multitudinarias, habrá que seguir usándola si se está de pie o si no hay una distancia de 1,5 metros si se está sentado.

Además, será recomendable ponérsela cuando haya aglomeraciones urbanas, tal y como han establecido el Ministerio y la práctica totalidad de las comunidades a excepción del País Vasco que, como viene siendo habitual, se ha abstenido en la votación por cuestiones competenciales.

Las condiciones para poder quitarse la mascarilla al aire libre estarán detalladas en el real decreto que mañana llevará al Consejo de Ministros la titular de Sanidad, Carolina Darias, y que el miércoles se publicará en el BOE para que pueda entrar en vigor el jueves.

Darias ya avanzó el pasado viernes la intención del Ejecutivo de eliminar la imposición del cubrebocas en exteriores, una medida que el Gobierno adoptó el pasado 22 de diciembre por el tiempo mínimo indispensable para tratar de contener el auge de casos por el avance de la variante ómicron.

Lo hizo a petición de casi todos los líderes autonómicos que así lo reclamaron en la Conferencia de Presidentes celebrada un día antes, y eso que desde el principio fue una solución cuestionada por expertos en epidemiología y salud pública, que la tildaron de medida estética sin utilidad alguna para contener la transmisión.

El anuncio de Darias levantó la crítica de muchas autonomías que, aun estando de acuerdo con el fondo, censuraron que avanzara el fin de las mascarillas apenas tres días después de que el Congreso convalidara el decreto con el que las reinstauró en exteriores y sin haberlas consultado antes.

