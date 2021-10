Ghali se niega a aclarar las condiciones de su entrada en España: "Es un falso debate. No iré más allá"

El presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, ha rechazado aclarar las circunstancias concretas de su entrada en España para recibir atención sanitaria por la Covid-19 y se ha remitido a las explicaciones del Gobierno al respecto.

"Es un falso debate. Respeto lo que el Gobierno español ha respondido en los diferentes medios acerca de las condiciones en las que entré. No voy a ir más allá", ha afirmado Ghali en una rueda de prensa desde los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, tal y como han recogido medios saharauis.

Para Ghali "lo fundamental es que he estado en una situación crítica, he ingresado en un hospital, me curé y estoy hablando". "Agradezco el gesto y al mismo tiempo dar la gran satisfacción del pueblo saharaui a estos resultados", ha remachado.

Ghali llegó a España el pasado 18 de abril enfermo de Covid-19 en una avión procedente de Argel que aterrizó en la base militar de Zaragoza. Allí no tuvo que pasar los controles de documentación ni tampoco de aduana. Marruecos acusó entonces a España de no haber comunicado la llegada del líder del Frente Polisario, y eso desató una crisis diplomática sin precedentes con el país del norte de África.

La pasada semana, el juez Rafael Lasala, instructor de la investigación sobre la entrada en España de Ghali, abordó la cuestión del registro del mandatario en el Hospital de Logroño con una identidad falsa, la de Mohamed Benbatouche, "bajo el pretexto de preservar datos íntimos sobre su salud", y consideró que el hecho "ofende a los profesionales sanitarios y administrativos de dicho hospital".

El juez tiene constancia de que el pasaporte falso empleado por Ghali fue emitido por las autoridades de Argelia el mismo día en que su avión le trajo a España, según figura en el documento, tal y como publicó EL ESPAÑOL.

El magistrado advirtió que no va a cerrar la investigación, y señaló al Gobierno por vulnerar de manera "frontal" el reglamento Schengen.

Responsabiliza a la ONU

Ghali se ha referido además a la "guerra" que están librando con Marruecos y "que se impuso al pueblo saharaui". "Vamos a luchar con determinación y coraje hasta que se desaparezcan las causas que nos llevaron a esta situación, que es la intransigencia y obstrucción de la ocupación marroquí", ha advertido.

Además, responsabiliza de la guerra tanto a Marruecos como al Consejo de Seguridad de la ONU, "incapaz de hacer cumplir sus propias resoluciones sobre el contencioso". "Tras la ruptura del alto el fuego el 13 de noviembre de 2020 ya nada será igual. No se pueden aplicar las mismas recetas fracasadas del pasado", ha afirmado Ghali.

El dirigente del Frente Polisario ha añadido que "el problema no es el enviado especial de la ONU: todos han fracasado y renunciado. Por eso no hay nada que celebrar con nombramiento de De Staffan Mistura".

Por último, Ghali se ha referido a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), "una gran victoria" para el pueblo saharaui, y una confirmación las sentencias anteriores que afirmaban claramente que el territorio tiene un estatus separado y distinto de Marruecos.

Para Ghali, respetar las sentencias del TUE, contribuiría en gran medida a lograr la justicia y potenciar el desarrollo y la cooperación entre todos los países y pueblos de la región.

