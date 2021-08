El PP tacha de "broma de mal gusto" que el Gobierno le culpe de la subida de la luz: "Tiene que dar la cara"

Pablo Montesinos, el vicesecretario de comunicación del Partido Popular ha tachado este miércoles de "broma de mal gusto" que el Gobierno culpe al PP de la subida de la luz y ha pedido a Pedro Sánchez "que de la cara ante todos los españoles".

"Vivimos situaciones muy preocupantes y me parece que es una broma de mal gusto que la respuesta del Gobierno sea culpar al PP. Los españoles no se merecen esta falta de respeto, hoy se preguntarán para qué sirve el Gobierno más caro de la historia si ante un problema tan grave, va a mirar para otro lado y se va de vacaciones", ha empezado por decir en entrevista a Espejo Público.

Este martes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había asegurado que el paso de Rajoy y Aznar por la Moncloa "fue nefasto para la política energética" porque "se cargaron el impulso de las energías alternativas".

La titular de Hacienda señaló que el tema de las energías alternativas fue uno de los problemas más importantes que se encontró el actual Gobierno socialista, que descubrió que no se habían hecho las tareas necesarias para tener viabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico en el futuro, "más bien se habían dado pasos en la dirección contraria", ha lamentado.

"Si se hubiera continuado con lo hecho por el Gobierno de Zapatero, hoy por hoy no tendríamos estos precios desorbitados de la energía, porque tendríamos capacidad de generar energía renovable, almacenarla y distribuirla como hacemos ahora", defendió.

Pablo Montesinos rechaza las palabras de la ministra y espera que este miércoles el presidente del Gobierno diga algo a los ciudadanos. "Debe dar la cara ante los españoles y plantear un plan de choque ante la subida de la luz, es su obligación. Si no sabe o no quiere, debe convocar elecciones anticipadas ya y dar paso a quien sí tiene una solución. Lo que no puede hacer es echar la culpa al PP y a Europa de problemas que son de hoy", zanjó.

Según el vicesecretario de comunicación, el PP tiene un plan que tiene como objetivo que "las familias solo paguen el coste real de la luz" y el partido está dispuesto a "tender la mano al Gobierno". "La energética es una de las políticas que Pablo Casado ha planteado en el pacto de estado. Cuando el PP tiende la mano, y hace propuestas, lo que responde Sánchez es sacar a la ministra Montero para atacar al PP", lamentó.

Sin asegurar que el PP bajaría el precio de la luz si llega al Gobierno, Montesinos defiende que su partido hablaría "con los expertos, con todas las formaciones, reduciríamos impuestos y buscaríamos el objetivo final que los españoles paguen por lo consumido". "Lo que pedimos al Gobierno es que reaccione. Somos el principal partido de la oposición, somos alternativa de Gobierno y planteamos soluciones, pero quien está en la Moncloa es Sánchez", insiste.





