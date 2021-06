Villarejo intentó vincular a Juan Carlos I con la cuenta 'Soleado' en Suiza un año antes de que abdicara

Las agendas intervenidas por la Policía a José Manuel Villarejo indican que el comisario jubilado ya intentaba rastrear el patrimonio secreto de Juan Carlos I en paraísos fiscales justo un año antes de su abdicación. Su propósito era descubrir los posibles vínculos del Rey con la cuenta Soleado de Suiza.

Durante años, había circulado por la sociedad madrileña el rumor de que algunas de las grandes fortunas españolas, entre ellas la del propio Monarca y la del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ocultaban sumas millonarias en la citada cuenta colectiva de una entidad financiera helvética.

En junio de 2013, un año después de que el nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein saliera a la luz a raíz del fatídico accidente de la cacería de Botsuana, el comisario Villarejo realizó en sus agendas la primera anotación sobre la cuenta suiza Soleado, junto al nombre de uno de los testaferros de Juan Carlos I, el gestor suizo Arturo Fasana.

"Mi informe policial", escribió Villarejo, "especifica que el titular de la posición bancaria Soleado es la compañía Rhône Gestion (Fasana). Se trata de una cuenta ómnibus (colectiva) cuya característica es recoger fondos que pertenecen a varias personas. En ella se mezcla el patrimonio de varios clientes que mantienen contratos con el titular de la cuenta Soleado".

"La legislación suiza", añadió, "admite este tipo de posiciones bancarias siempre que el banco conozca los beneficiarios. Sirve de cuenta puente", anotó Villarejo, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Junto a estas notas, el comisario realizó un croquis que vincula a la "cuenta suiza ómnibus Soleado" con la sociedad panameña Golden Chain Properties y con la entidad "Credit Suisse de Ginebra". También anotó varias fechas de junio de 2006 y la cifra de 13 millones de dólares que habrían tenido su origen en el Lloyds Bank de Mónaco.

Notas escritas por Villarejo en sus agendas.

Los últimos datos corresponden a la sociedad Golden Chain Properties SA que Fasana utilizó para ocultar en Suiza 34 millones de euros del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Pero ya en aquella fecha, 2013, el comisario Villarejo intentaba establecer una posible conexión entre Arturo Fasana y la cuenta suiza Soleado que se venía atribuyendo al Rey Emérito. ¿Por qué ese interés? Quienes conocen a Villarejo aseguran que para blindarse, para tener algo con lo que presionar a las autoridades en el caso de tener problemas.

La investigación desarrollada por el fiscal suizo Yves Bertosssa ha acreditado ahora que Fasana actuó, efectivamente, como testaferro de Juan Carlos I en la Fundación Lucum, en la que recibió 100 millones de dólares (64 millones de euros) como “regalo” del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, que en 2012 transfirió a una cuenta en las islas Bahamas cuya beneficiaria era Corinna.

Las agendas de Villarejo denotan que en aquel momento todavía tanteaba la posible identidad de los beneficiarios de la citada cuenta suiza, tirando del hilo de la trama Gürtel: "Soleado puede ser", escribió, "de la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Es una cuenta colectiva con tres beneficiarios, en la que Ramón Blanco Balín llegó a recibir pagos de YPF".

Notas escritas por Villarejo en sus agendas.

Apenas un año antes, había salido a la luz el nombre de la princesa Corinna, lo que explicaría las primeras indagaciones del comisario sobre la cuenta Soleado y la fortuna secreta de Juan Carlos I. Al regresar a España tras el accidente de la cacería de Botsuana, en abril de 2012, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, se reunió con Corinna zu Sayn-Wittgenstein para conminarle a abandonar inmediatamente España y romper cualquier relación con el Monarca.

Meses después, el comisario Villarejo logró entablar contacto con Corinna, gracias a su amistad con el empresario Juan Villalonga. Aunque no fue hasta junio de 2015 cuando el comisario grabó la larga conversación, celebrada en una mansión de Londres, en la que Corinna aludía al presunto cobro de comisiones millonarias por la adjudicación del AVE a La Meca y al papel que Álvaro de Orleans, Arturo Fasana y Dante Canonica han jugado como "testaferros" del Rey Emérito. Esta grabación fue hallada por la Policía durante el registro de la vivienda del comisario situada en la finca de El Montecillo (Boadilla del Monte), en noviembre de 2017.

El Rey Juan Carlos y Corinna.

Pero hasta que llegó aquel momento, el principal imputado en la Operación Tándem seguía intentando desentrañar el misterio de la cuenta suiza Soleado. En otra de sus agendas mencionó una sociedad suiza del mismo nombre, Soleado, "constituida el 8-2-1999 en Lugano, en el cantón de Ticinio (Suiza). Dice que consta de 5 empleados".

A continuación anotó el nombre de los tres miembros del consejo de administración de la sociedad suiza (Giovanna Stefanoni, Roberto Ghiringhelli e Iris Mariani) y buscó vínculos de estos gestores con inversiones en el extranjero.

"Mariani Iris (mujer) aparece como socio único", escribió, "es de Zúrich. Forma parte del consejo de administración desde 02.12.2009. Coincidencias en Florida. Conexiones con Pema Enterprises LLC (Roberto A. Peiret) y con Roimas LLC (en Florida Weston). Alan B. Cohn es el presidente de la Foundation for Jewish Continuity of Broward County, Inc. (Florida)".

Notas escritas por Villarejo en sus agendas.

Villarejo dedicó varias páginas de sus agendas a intentar desvelar todos los vínculos de la cuenta suiza Soleado que tradicionalmente se había atribuido a Juan Carlos I. Sus largas conversaciones con la princesa Corinna le abrirían finalmente todas las puertas para conocer los secretos de la fortuna del Emérito oculta en varios paraísos fiscales.