Las 300.000 enfermeras de España inician el relevo de su Consejo General con ganas de "transparencia"

El Consejo General de Enfermería (CGE) inicia, este sábado 12 de junio, su renovación más radical desde su fundación con la convocatoria de las elecciones al Pleno del Consejo.

Bajo los compromisos de "transparencia", "participación" y "renovación" dos candidaturas muy dispares intentan dejar atrás las polémicas suscitadas este último año en torno a la supuesta corrupción y malversación de fondos de sus dos anteriores presidentes, Florentino Pérez Raya y Máximo González Jurado.

Todos y todas A1 y Por un CGE con futuro son las dos candidaturas propuestas por los respectivos colegios provinciales que, a partir de este mismo domingo, formarán parte de pleno del Consejo General de Enfermería durante los próximos cinco años.

Las candidaturas son de lo más dispares aunque una de ellas cuenta con el apoyo de la mayoría. Todos y todas A1, que cuenta con miembros de la antigua ejecutiva, se perfila como la favorita por su experiencia en el cargo y el aval con el que han llegado a estos comicios.

Y es que, para ser candidato a las elecciones del Consejo General de Enfermería se precisa del aval de 15 colegios provinciales (Todos y todas A1 ha tenido 30 y Por un CGE con futuro 17). Su apoyo es importante, puesto que estos mismos colegios (concretamente sus presidentes, vicepresidentes y secretarios) son quiénes se encargan de votar al pleno.

Aun así, ambas candidaturas se presentan al proceso sin un concepto de ganadores y vencidos. Apuestan por el proceso como un ejemplo de "participación" dentro del órgano.

Lo que ocurra este sábado repercutirá en un cambio de paradigma en el Consejo, pasando por el cambio de presidente del organismo que está previsto para dentro de un año pero podría adelantarse.

El pleno (21 miembros elegidos este sábado) y los presidentes de los diferentes colegios provinciales (51) son quiénes votarán al nuevo representante de los enfermeros españoles en octubre de 2022, cuando se cumplan 5 años de mandato.

Candidaturas

Aunque cada candidatura está conformada por una gran variedad de perfiles técnicos y científicos relacionados con el mundo de la enfermería las caras visibles son principalmente tres. José Luis Cobos y Diego Ayuso como miembros de Todos y Todas A1 y Carmen Ferrer dentro de Por un CGE con futuro.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con los aspirantes para conocer sus principales programas que tienen en común la aspiración de una mayor transparencia y el objetivo de mejorar las condiciones laborales y profesionales de las enfermeras.

Precisamente, en el nombre de una de esas candidaturas queda reflejada esa reivindicación de que las enfermeras tengan una mayor categoría profesional dentro de la calificación del Ministerio de Función Pública y sean reconocidas como profesional A1.

Jose Luis Cobos, miembro de la candidatura Todos y Todas A1.

José Luis Cobos explica que esa es una de sus reivindicaciones, aunque no la única, también recupera luchas perpetuas de la profesión como la prescripción enfermera, las especialidades enfermeras o mejorar los ratios y condiciones laborales.

A fin de cuentas, Cobos es en la actualidad el vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, por lo que conoce las reivindicaciones de la profesión y forma parte de algunos de los grupos de trabajo iniciados con el Ministerio de Sanidad para intentar solucionarlas.

Ese es otro de los aspectos que reitera de la candidatura Todos y Todas A1 el hecho de que los miembros que la componen son una "combinación de experiencia y renovación". "Dos tercios son personas que entran por primera vez en el Pleno y eso es un compromiso importante", insiste.

Su principal objetivo es la participación y la renovación de los órganos consultivos en busca de una mayor "integración" con el cómputo total de las enfermeras. Hay 300.000 profesionales colegiadas en España. "Queremos mejorar la participación continuando con la creación de comisiones de trabajo de las que formen parte las enfermeras", explica.

Del mismo modo, desde Todos y Todas A1 proponen "optimizar los recursos económicos" y aumentar la investigación reduciendo la cuota de los colegios. Iniciativas que ya están implantando, pero que pretenden perpetuar de una manera más constante.

Además, pretenden hacer un cambio desde la raíz y por ello proponen un cambio en el sistema electoral. No se decantan por cómo modificar el estatuto, pero si aseguran que se debe "preguntar" a las organizaciones enfermeras "cómo tiene que ser el sistema de elección".

Una de las cosas que menos gusta a esta candidatura, por ejemplo es el hecho de que para poder presentarse necesiten del aval de 15 colegios. Algo muy complicado teniendo en cuenta que hay 50 en toda España.

De hecho, ha sido la falta de avales de colegios profesionales lo que ha dejado fuera a la que iba a ser una posible tercera candidatura que contaba con el beneplácito del que fuera expresidente del CGE, Máximo González Jurado.

Precisamente fue la salida de Máximo González Jurado en 2017 la que llevó a la enfermera Carmen Ferrer a pensarse, por primera vez, estar en un órgano de este tipo. Tras intentar ser la adversaria de Florentino Pérez Raya en unas elecciones exprés que no le permitieron presentar su candidatura, Ferrer es la cara visible de la candidatura Por un CGE con futuro.

Carmen Ferrer, miembro de la candidatura Por un CGE con futuro.

La enfermera se define a sí misma como una mujer "con experiencia y con el interés de hacer una transformación" dentro del Consejo General. Su aspiración es que el órgano que representa a las enfermeras se convierta en una organización del siglo XXI. "Que nos modernicemos".

Ferrer reivindica en su candidatura a las enfermeras como las profesionales a las que se las debe llamar a la hora de tomar decisiones. "Debemos aportar nuestro conocimiento y nuestro liderazgo", remarca tras un año en el que han sido, por culpa de la Covid-19, la cara más visible del trabajo de los sanitarios.

Carmen Ferrer reivindica que el pleno es un organismo muy importante porque "marca el futuro" del colegio, tiene la capacidad de cambiar los estatutos y hace los planes quinquenales del mismo.

La profesional reconoce que Por un CGE con futuro ha partido con menos avales que sus contrincantes (a ella no le gusta hablar de rivales, puesto que cree que "no hay ganadores ni vencidos" sino ganas de mirar "al futuro"). Aun así, cree que no es algo negativo.

Que no cuenten con tanto apoyo tiene que ver con que su candidatura son perfiles mayoritariamente profesionales y no presidentes de colegios provinciales, como sí puede ocurrir en la de Todos y Todas A1. "Creemos que es una forma de hacer más plural al Consejo porque en la asamblea ya están miembros de los colegios provinciales", ha explicado.

Su principal apuesta es buscar un Consejo General de Enfermera "abierto y con futuro" que ponga en valor lo que aportan las enfermeras. Mayor visibilidad, más alianzas con otras ramas sanitarias y con un importante plan de divulgación que explique qué son y para qué sirven estas profesionales.

"Las enfermeras deben ser, en sí mismas, un valor para la sociedad; además, reivindicamos los cuidados como un servicio irrenunciable; la necesidad de un ecosistema enfermero (con más investigación y trabajo con las universidades); y un Consejo como un espacio del que pueden formar parte todos los enfermeros", ha desgranado.