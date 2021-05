Casado: "Produce pena ver las aglomeraciones callejeras, pero el único responsable es Sánchez"

A Pablo Casado le produce "mucha pena" ver "las aglomeraciones en las calles" que se han producido desde este domingo, cuando dejó de estar en vigor el estado de alarma, en varias ciudades españolas. Pero para el líder de la oposición el "único responsable" de esa situación es Pedro Sánchez, dado que "no ha querido aprobar una ley de pandemias, como le llevamos pidiendo durante un año" en referencia al plan B por el que siempre ha abogado.

Casado, que pronunciaba estas palabras en un acto del Partido Popular Europeo en Madrid, flanqueado por los exministros de Asuntos Exteriores de su partido Ana Palacio y José Manuel García Margallo, enfatizaba su crítica al Gobierno en este aspecto.

"Si ahora mismo no tenemos un plan B o una ley de pandemias como proponía el PP, y hemos pasado al plan C, del caos, el único responsable es el Gobierno de España. Las comunidades autónomas han hecho lo que han podido, los tribunales superiores de justicia han hecho más de lo que debían hacer y el Tribunal Supremo me imagino que hará más de lo que a él le compete. La absoluta irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez cuesta vidas" concluía el presidente del PP.

