Edmundo Bal: "Me encantaría ganar a Iglesias para demostrar lo que es la convivencia"

En la céntrica Plaza de la Villa y arropado por su equipo, el candidato de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha cerrado la campaña de cara a las elecciones del próximo día 4 de mayo proclamándose como "la solución para Madrid", que es "la moderación", frente a aquellos que "enfrentan a los madrileños". Por ello, ha asegurado que le gustaría "ganar a Pablo Iglesias para demostrarle lo que es la convivencia".

El candidato de Ciudadanos ha valorado positivamente una campaña en la que se ha "recobrado la ilusión" sin "caer en la provocación y el insulto". "Ha sido la campaña de recobrar la ilusión, la campaña de la educación, la elegancia, la tolerancia, de hacer lo correcto, de saber que estamos donde queremos estar", ha clamado en la Plaza de la Villa de Madrid, arropado por la presidenta del partido, Inés Arrimadas, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y también por el exvicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, con quien ha intercambiado varios abrazos.

Bal ha centrado su discurso en "la moderación", que a su juicio representa su formación respecto al resto de opciones políticas. "Paz, concordia, tolerancia y convivencia, eso es la papeleta de Cs en una urna", ha recalcado.

🍊 @BalEdmundo "Cs es la revolución pacífica y cívica de la moderación" #VotaEdmundo4M



🗳 Nuestra papeleta vale triple:



1️⃣ Un gobierno que funciona.

2️⃣ Apuesta por la unión.

3️⃣ Moderación, tolerancia y paz. pic.twitter.com/sIVyPRb3wS — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) May 2, 2021

Respecto a sus rivales en estas elecciones, se ha referido directamente al candidato socialista, Ángel Gabilondo, y al de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quienes, ha considerado "han querido poner encima de la mesa la agenda del enfrentamiento y no van a a ganar". Por ello, ha añadido "me encantaría que el 4-M nosotros Cs le ganáramos a Iglesias para demostrar lo que es la convivencia y que no se puede enfrentar a los madrileños, que queremos vivir en paz".

En el otro extremo ha situado a Vox, sobre quien ha advertido que intenta "traer una agenda de retroceso, del NO-DO" frente a la "agenda de futuro" que llevaría Bal a la Puerta del Sol. "Es una formación que no cree en Europa, no cree en las vacunas, que hablan del pin parental, que dice que no existe el cambio climático o que solo creen en su modelo de familia", ha explicado.

En ese sentido, ha alertado de que el día 5 de mayo se corre el riesgo de que "nuestra vida se condicione por estas ideas". Y ha hecho un llamamiento "a los moderados de centro derecha e izquierda para votar a Cs, el partido de la concordia".

"Somos liberales de verdad, no como otros", ha añadido.

"Votad por la tolerancia"

También la presidenta del partido, Inés Arrimadas, ha lamentado que en esta campaña está "viendo cosas que se han visto en Cataluña o Andalucía", lo que demuestra "lo imprescindible que es este proyecto".

"Madrid parecía que no iba a tener estos discursos y debates, lo bueno es que estamos a tiempo de frenarlo en las urnas, vamos a enterrar el veneno con votos naranjas en las urnas", ha añadido.

🗳El voto de los moderados puede frenar los discursos de odio.



🍊 @InesArrimadas "Por eso es importante movilizarse el próximo martes" #VotaEdmundo4M



✅ Sois trabajadores, votad a quien trabaja.

✅ Sois sensatos, votad a los sensatos.

✅ Sois honrados, votad a los que no roban. pic.twitter.com/w8uM6Puukp — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) May 2, 2021

En ese sentido, ha agradecido a Edmundo Bal su trabajo "que ha superado todas las expectativas" y ha resaltado que Cs es "el único partido que habla de futuro", el partido de quienes "hablan más con votos que con pedradas".

"No parecía necesario, posible que en Madrid, en la capital del talento, de la diversidad y la tolerancia fuera necesario reivindicar estos valores, lo hemos tenido que hacer, y vamos a seguir siendo esa voz porque el voto de Cs es aquel de las personas de los que hablan más con votos que con pedradas. Que en las urnas se castigue al que insulte, al que no propone, al que divide, para premiar al que lleva un proyecto de futuro. Votad por la tolerancia", ha zanjado.