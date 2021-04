España impone cuarentena obligatoria para los viajeros que lleguen de La India

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que desde este miércoles todos los viajeron procedentes de India que lleguen a España deberán pasar una cuarentena obligatoria para evitar la entrada y expansión de la cepa india en nuestro país.

La orden ya ha sido firmada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y se publicará este miércoles en el BOE, cuando estará en vigor. El Gobierno ha optado por esta opción ya que no existen vuelos directos con India.

Desde ya varios días, La India está registrando niveles récord de contagios y muertos, con cifras cercanas a 350.000 nuevos casos y más de 2.780 muertos diarios. Algunos hospitales ya registran escasez de oxígeno y se ha lanzado un llamamiento de ayuda internacional, lo que ha llevado también a que varios países suspendan vuelos con India.

Sin casos de cepa india

Montero ha destacado que la medida se enmarca en las que ha venido adoptando el Gobierno para evitar la llegada a España de las nuevas variantes de la Covid-19 y que han llevado en los últimos meses entre otros a cancelar los vuelos procedentes de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Solo los primeros han sido restablecidos.



Por el momento, España no ha detectado ningún caso de la variante india B.1.617., según informó este lunes el director del CAES, Fernando Simón. "Hasta ahora no es una variante de preocupación, es una variante de interés", dijo en rueda de prensa. Sin embargo poco después apuntó que "no se puede descartar que pueda llegar algún cado" a nuestro país.

Varios países europeos ya han notificado casos de la cepa india, el último de ellos Italia, que ha detectado dos contagios de esta variante. De hecho, Italia ha decidido prohibir la entrada a los viajeros que hayan estado en India en los últimos 14 días. Otros países como Francia, Bélgica o Reino Unido ya estudian esta posibilidad.

Medida ya pedida por Ayuso

Esta medida anunciada por el Gobierno llega 24 horas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiera al Gobierno más control en los aeropuertos de España ante la propagación de la cepa india.

"Tenemos un gran problema con una cepa india que se propaga por todo el mundo, ¿Vamos a ser los últimos en centrarnos en lo importante?", preguntó Ayuso este lunes a Pedro Sánchez en un acto de campaña, que mostró partidaria de restringir los vuelos a La India, como ya han hecho países como Reino Unido, Canadá o EEUU.

Este lunes por la tarde el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, solicitó por carta al Gobierno central que adoptara "decisiones urgentes" ante la nueva variante india "estableciendo restricciones para viajeros procedentes de la India", así como "hacer controles efectivos en el aeropuerto Madrid - Barajas Adolfo Suárez".

Así es la variante B.1.617

La variante B.1.617 fue detectada en diciembre. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de marzo cuando el consorcio indio sobre genómica del Sars-CoV-2 (Insacog) informó de que habían detectado una doble mutación inusual en el estado occidental de Maharashtra.

"El análisis de muestras de Maharashtra ha revelado que, en comparación con diciembre de 2020, ha habido un aumento en la fracción de muestras con las mutaciones E484Q y L452R", explicaba el informe, que detallaba que las mutaciones se habían encontrado en "aproximadamente el 15%-20% de las muestras" y no coincidían con ninguna variante previamente catalogada.

El hecho de que la variante india tenga dos mutaciones en la proteína Spike es algo que, hasta la fecha, se había visto muy poco. ¿Quiere decir esto que es más peligrosa? Lo cierto es que todavía no existen estudios concluyentes que hayan podido ofrecer respuesta a si tiene una mayor letalidad o una mayor capacidad de transmisión. Por el momento, lo que sí se sabe es que esta nueva cepa ha sido detectada en un total de 21 países, según la base de datos del consorcio de vigilancia genómica Gisaid.

Actualmente, la doble mutante es una variante catalogada "bajo investigación" por el Gobierno de Reino Unido, y los científicos estudian si es más peligrosa que la británica o la sudafricana, si se puede llegar a propagar de una forma más rápida, si causa una enfermedad más grave o si es capaz de escapar a la inmunidad ofrecida por las vacunas, algo que parece poco probable. Conviene señalar que aún no ha sido catalogada como "variante preocupante" y que, tal y como explicó el inmunólogo Alfredo Corell en una entrevista con EL ESPAÑOL, las mutaciones en los virus son habituales.

Por el momento, se desconoce si la variante doble mutante es la que está provocando el aumento salvaje de contagios y fallecidos en India, aunque parece poco probable si tenemos en cuenta que fue detectada hace varios meses.