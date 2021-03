El PSOE pone 'escolta' a la tránsfuga de Cs en Castilla y León mientras llama 'corruptos' a los de Murcia

Según Google Maps, se tarda algo más de seis horas y media en coche en cubrir los más de 600 kilómetros que hay entre Cartagena y Valladolid. El paisaje cambia mucho, y el clima, desde que se abandona la localidad murciana de la costa mediterránea hasta que se llega a la vieja capital castellana. E incluso políticamente pueden cambiar mucho las consideraciones sobre los hechos ocurridos en los Parlamentos muciano y castellano y leonés que han sido epicentro, con permiso de la Puerta del Sol en Madrid, del revolucionado panorama político español de las últimas semanas.

Así, para el PSOE una cosa es el caso de "transfugismo corrupto" en Murcia -el de los tres diputados autonómicos de Ciudadanos que lejos de entregar su acta la han utilizado para frustrar la moción de censura contra Fernándo López Miras e integrarse en su Gobierno- y otra distinta el de la procuradora del mismo partido naranja en Castilla y León, María Montero.

La parlamentaria que el pasado viernes se pasaba al Grupo Mixto, desde donde el lunes se abstenía en la moción de censura del socialista Luis Tudanca contra el popular Alfonso Fernández Mañueco. Un movimiento por el que a partir de ahora el Ejecutivo de coalición con Ciudadanos, cuyo vicepresidente es Francisco Igea, no disfrutará de la ajustada mayoría con la que salió adelante en 2019.

María Montero denunciaba este miércoles "presiones y amenazas" en un comunicado recogido por EFE en el que no especificaba el sujeto de las mismas. Enseguida el PSOE de Castilla y León salía en tromba en su defensa, ejerciendo como su 'escolta'.

La secretaria de organización socialista en esa comunidad, y vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, mostraba su solidaridad con la exdirigente naranja asegurando, en velada referencia al caso Nevenka -ahora de actualidad por el documental de Netflix sobre el acoso sexual a la que fuera concejal de Ponferrada- que "no soportan a las mujeres libres que deciden por sí mismas, ya ha pasado en esta tierra, y protegían al acosador".

Lo que está ocurriendo en Castilla y León con la procuradora María Montero por votar en conciencia la moción de censura es repugnante.



Las amenazas y las presiones no deben tener cabida en democracia

El senador autonómico Fran Díaz Muñoz, por su parte, lanzaba un mensaje en la misma línea aprovechando su intervención de este miércoles en la tribuna de oradores de la Cámara Alta. Y lo mismo hacían a través de sus perfiles de Twitter varios cargos institucionales del PSOE de Castilla y León, incluidos varios procuradores.

Según fuentes de las Cortes, durante el debate del pasado lunes, algunos procuradores de Ciudadanos intentaron acercarse a hablar con su ya antigua compañera, lo que impideron bruscamente dos representantes del Grupo Socialista, dentro de un ambiente muy enrarecido.

Un momento del debate de la moción de censura, con Mañueco (desenfocado) en la tribuna y Tudanca escuchando en su escaño. EFE

Este jueves, en principio, la procuradora Montero tiene que acudir a las Cortes para una sesión de la Comisión de Sanidad, que preside.

Sánchez y la "mayoría" de Mañueco

Horas antes de todo ello y del comunicado denunciando una situación de acoso que la procuradora Montero no descarta llevar a los tribunales, el propio Pedro Sánchez aludía a su caso. Lo hacía en su habitual duelo dialéctico de los miércoles en la sesión de control al Gobierno con Pablo Casado, donde se refería a la situación de minoría en la que se queda Mañueco como consecuencia del abandono de Ciudadanos de la procuradora.

El presidente del Gobierno, al que el líder de la oposición le había reprochado que en la operación para derribar a dos gobiernos autonómicos del PP le había salido "el tiro por la culata", lanzaba la siguiente réplica: "Hablemos de sus gobiernos, señoría. ¿Porque ustedes dan leciones de qué? De que en Murcia sustentan el Gobierno en base a la corrupción y al transfugismo, en Castilla y León lo que hacen es perder la mayoría parlamentaria y echarse en brazos de la ultraderecha".

Igualmente, el pasado lunes el número tres socialista, José Luis Ábalos, en su habitual rueda de prensa después de la Ejecutiva Federal del PSOE, negaba a preguntas de los periodistas que el caso de la procuradora de Cs fuese equiparable a lo ocurrido en Murcia.

"No es transfugismo, porque no hemos comprado a nadie. Los compañeros de Castilla y León no han ofrecido nada, pero en Murcia sí, en Murcia se ofrecieron consejerías" afirmaba el ministro de Transportes. Ábalos recalcaba que se "retractaron de su propia firma" y que tuvieron "muy poco compromiso con las candidaturas de las que formaban parte y, evidentemente, a cambio de algo, aquí no se da ese caso" sentenciaba.

Lo cierto es que ni los tres diputados y ahora consejeros murcianos, ni la procuradora María Montero, ni el diputado por Sevilla en el Congreso Pablo Cambronero, que también abandonó Ciudadanos para pasarse al Grupo Mixto, han obedecido a su partido. Y que todos mantienen el acta que obtuvieron presentándose a unas elecciones bajo el paraguas de las listas naranjas.