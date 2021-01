Podemos pide al Gobierno una empresa energética pública o recuperar la "malvendida" Endesa

El subidón de la luz está causando estragos en la coalición de Gobierno. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, recrimina al Partido Socialista (PSOE) su inacción en materia energética, y le reclama que "acelerar" los acuerdos de Gobierno en esta materia. No sólo eso, también que se plantee "la posiblidad de recuperar para lo público empresas malvendidas a capitales extranjeros como Endesa".

Palabras de Echenique en Twitter en donde ha calificado de "vergüenza" que en pleno temporal la luz en España sea la más cara de Europa después de que el megawatio hora se haya situado por encima de los 88,4 euros con un alza superior al 27%.

A su juicio, todo se debe a que "la actual fijación de precios (diseñada por el PP) es una estafa pensada para beneficiar a las eléctricas", y recuerda que el acuerdo de coalición con el PSOE contempla una reforma del sistema elétrico que, por ahora, no se ha llevado a cabo.

Sobre la subida de la luz.



1. Es una vergüenza.

2. Se produce porque la actual fijación de precios del KWh (diseñada por el PP) es una estafa pensada para beneficiar a las eléctricas.

3. Esto es lo que figura al respecto en el acuerdo de coalición.



Breve HILO 👇 pic.twitter.com/nXbSEedDM9 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 8, 2021

Sin embargo, el portavoz de Unidas Podemos explica que si no se han llevado a cabo es porque el PSOE no ha tenido interés en hacerlo. "Las competencias para llevarlas a cabo no se hallan en ministerios de Unidas Podemos, pero seguimos insistiendo", y recuerda que ya se han podido sacar adelante algunas iniciativas como la Ley de Cambio Climático. Sin embargo, en el resto reconoce haber tenido "poco éxito".

Más allá de esa reforma del sistema y de la recuperación de Endesa, Echenique cree que el Gobierno debería plantear también la posiblidad de crear una empresa energética pública que "compita con el oligopolio privado".

Depende de los escaños

Con este hilo en Twitter el portavoz de Unidas Podemos sale al paso de las críticas en Twitter que cargan contra su partido y su socio de Gobierno de haber incumplido sus promesas en materia energética. De hecho, asegura que "en política, la capacidad de introducir elementos de tu programa en los acuerdos de Gobierno o de acelerar ciertas reformas depende de la fuerza que tengas, en términos de votos y escaños. El PSOE tiene 120 y nosotros 35", continúa.

Las explicaciones de Echenique terminan con una última reflexión: "Es indignante que en plena ola de frío se produzca este robo a través de la factura de la luz y, como portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, no paro de pensar que ojalá tuviera 100 diputados en vez de 35 para que la cosa fuera distinta".

Este hilo de Twitter de Pablo Echenique se produce después de que Alberto Garzón, ministro de Consumo, haya señalado que el Gobierno ya ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación para que compruebe si ha existido alguna irregularidad.