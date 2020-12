Cuentas presenta en el Congreso el informe que desveló 425.000€ de gastos irregulares de Podemos

Noticias relacionadas El Tribunal de Cuentas reclama a Podemos 320.000€ de subvenciones para gastos de seguridad

El Tribunal de Cuentas ha analizado los gastos de las elecciones generales de abril y las europeas de mayo de 2019 y concluye que la mayoría de los partidos cometieron irregularidades, en particular Podemos. La presidenta de este organismo fiscalizador, María José de la Fuente, presentará este jueves en el Congreso de los Diputados el informe de fiscalización de las elecciones generales de abril, en las que la formación liderada por Pablo Iglesias presentó facturas que la institución tachó como "gastos irregulares".

Aunque el Tribunal de Cuentas ha detectado gastos irregulares por más de un millón de euros en las elecciones generales de 2019 en todos los partidos, Unidas Podemos es la formación que mayores excesos presenta, con 425.000 euros que al citado organismo no le cuadran. A juicio del Tribunal, de ese casi medio millón de euros, un total de 133.100 euros presentaban una justificación insuficiente, otros 290.727 euros no fueron aceptados como gastos realmente electorales, y 1.210 euros se consideraron directamente gastos prohibidos por la ley.

El Tribunal de Cuentas detecta también irregularidades en la contratación de la consultora Neurona por 363.000 euros: el organismo fiscalizador considera que no han quedado acreditado los servicios prestados y que la formación morada no ha aportado un presupuesto detallado de esta contratación.

Unidas Podemos fue la formación que presentó más gastos inadecuados en aquellos comicios, pero no fue la única. Así, en su informe de las generales del 28A el tribunal detectó gastos de los partidos por importe de 701.883,94 euros que no tenían naturaleza electoral al no corresponder a ninguno de los conceptos comprendidos en el artículo 130 de la LOREG; 72.036,93 euros se refieren a gastos no permitidos por el artículo 53 de la LOREG; 22.461,50 euros a gastos realizados fuera de plazo y 153.181,19 euros a gastos con justificación insuficiente.

Por tanto, estos gastos no fueron admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales. Asimismo, en el caso de Junts per Catalunya, se identificaron gastos electorales por 104.315,64 euros de cuyo pago no se tiene constancia.

Examen a Vox

Ese informe de las elecciones generales de abril fue también el primer examen del Tribunal de Cuentas a la contabilidad anual de Vox, que hasta entonces no estaba representado en el Congreso, y una de sus conclusiones fue que el partido que lidera Santiago Abascal había incurrido en gastos por un total de 158.000 euros que no son subvencionables.

Un mes después de las generales del 28 de abril, los partidos volvieron a incurrir en gastos no aceptados como electorales. En el informe de las europeas de mayo, el Tribunal de Cuentas desveló que los partidos políticos habían hecho pasar por gastos electorales casi 400.000 de euros que no eran tal y, por lo tanto, decidió no tenerlos en cuenta para el reparto de subvenciones electorales.

De las ocho formaciones analizadas, sólo una, Coalición por Europa Solidaria que integraban entre otras, PNV, CC, Compromiso por Galicia (CxG) y Geroa Bai, no incurrió en gastos irregulares.

De hecho, el fiscalizador señala que este intento de colar como electorales gastos que no se no se corresponden con esa categoría es una de las "principales deficiencias" respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales. En concreto, el tribunal descontó a efectos de cómputo para las subvenciones 398.727 euros en total.

Por contra, la que más dinero declaró, sin serlo, como gastos electorales, fue Ciudadanos, con 104.800,49, cantidad a la que hay que añadir otros 26.817 euros que gastaron en asuntos expresamente prohibidos por la ley. En total 131.617,49 euros en "gastos irregulares".

Unidas Podemos Cambiar Europa también incurrió en esta práctica intentando hace pasar como gastos de los comicios 46.456 euros. Además, el tribunal registra como irregulares otros 9.690,89 euros de gastos consignados fuera de plazo, con lo que en total suman 56.147,15.

A la zaga le va Vox, con un total de 52.660,85 gastos irregulares: 19.725, 42 por tener justificación insuficiente o directamente no tenerla y 32.935,43 euros de naturaleza no electoral.

JxCat

Por su parte, Lliures per Europa (coalición de Convergència, el PDeCAT y Junts per Catalunya) acumuló 49.553,35 gastos irregulares (556,17 euros de "gastos prohibidos expresamente por la ley" y 48.997,18 euros que no encajaban en la etiqueta de electorales). Asimismo, se han identificado gastos electorales de cuyo pago no se tiene constancia, por 14.753 euros.

Además, la coalición recibió aportaciones privadas no identificadas por 8.859,11 euros, por lo que el Tribunal ha pedido que se recorte su subvención electoral en 886 euros, el equivalente a un 10% del importe de los recursos utilizados en la campaña electoral cuya procedencia no haya quedado suficientemente acreditada.

Los gastos irregulares del PSOE ascendieron a 25.769,55 euros, los del PP a 8.256,53 y los de Ahora Repúblicas a 6.050 euros, en todos los casos correspondientes a gastos de naturaleza no electoral.