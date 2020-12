Illa pide que cualquier positivo en un test de autodiagnóstico se confirme con una PCR

Los test de autodiagnóstico del coronavirus empiezan a llegar este lunes a las farmacias y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido que se utilicen con precaución porque "no son un pasaporte de seguridad". En este sentido, el ministro ha remarcado que en el caso de un resultado positivo, ese test tendría que ser confirmado con una PCR y que, en caso de resultado negativo, las medidas de precaución se deberían mantener. Además, los test sólo se pueden comprar con prescripción médica.

"Los test de autodiagnóstico están autorizados por la UE, pero lanzo un mensaje de prudencia: es importante hacernos muchos test pero no son un pasaporte de seguridad absoluto que eximen de medidas de prevención y hay que saber hacerlos e interpretar bien. Los test de autodiagnóstico necesitan confirmación de una PCR si son positivos", ha dicho Illa.

Los test de autodiagnóstico llegan a las farmacias a partir de este lunes y se hacen con un simple pinchazo en el dedo. En 15 o 20 minutos se puede saber el resultado. En caso positivo, el usuario debería comunicarlo a su médico de cabecera y hacerse una PCR para confirmarlo.

El ministro también dicho este lunes que espera "poder tomar una decisión" sobre el pedido de varias Comunidades Autónomas para realizar los test de antígenos en las farmacias, "esta semana". Se trata de los test rápidos de antígenos que están realizando varias comunidades para la detección del virus y que han pedido que se puedan realizar por los farmacéuticos en sus establecimientos. El ministro ha señalado que está "estudiando el plan" presentado por las CCAA y que espera tomar la decisión esta semana.

El ministro ha hecho estas declaraciones en la presentación de la campaña de Navidad del Ministerio que pretende concienciar la población para la necesidad de mantener las medidas de precaución durante estas fiestas. La campaña, con el lema "Cuidarnos es el mejor regalo de esta Navidad" se centra en la "responsabilidad y solidaridad de los ciudadanos".

En la rueda de prensa, Salvador Illa volvió a recordar que "el mayor foco de rebrote sigue siendo el ámbito familiar y social" y pidió, por eso, "máxima precaución a los ciudadanos" durante las fiestas y el cumplimiento de las restricciones impuestas por las autoridades. "Vuelvo a apelar a la solidaridad. Lo tengo que hacer por mis seres queridos y el resto de ciudadanos. El no cumplimiento de las medidas nos afecta a todos. No podemos poner un policía en cada casa, pero creo que no hace falta", dice el ministro de Sanidad.

Illa ha querido también reforzar el mensaje sobre la seguridad de las vacunas que llegarán a España. "Lo que da garantía la vacuna es el marco regulatorio europeo y el método de autorización en la UE que es muy riguroso. Lo que vamos a hacer es contar la verdad a la gente, esta vacuna salva vidas y se ha ido rápido porque se han puesto muchos recursos y se han solapado todas las fases que podían solaparse sin sacrificar nada de seguridad", ha remarcado el ministro

Illa confía en que la población responderá favorablemente a la vacunación y ha desvelado que el Ministerio prepara una campaña de comunicación para darle "toda la información sobre la vacuna a la gente".