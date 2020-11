Casado descarta que PP y Cs se presenten juntos a unas elecciones: "Estamos en otra etapa"

PP y Ciudadanos ya no se presentarán juntos a unas elecciones, como hicieron en las autonómicas vascas. El líder conservador, Pablo Casado, ha reconocido este lunes en una entrevista en Cope que la España Suma que tanto defendió hace apenas un año ya es cosa del pasado. "Estamos en otra etapa", zanjó, y pidió a todos los votantes que se sitúen a la derecha del PSOE que confíen en su proyecto como única alternativa para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

"Vamos a dar la batalla liderando la oposición. Queremos unir a esos socialistas que se sienten huérfanos y que buscan una alternativa mejor para este país". Pablo Casado se presenta ya ante el electorado como el único líder nacional con opciones reales de gobernar. "Estoy convencido de que hay mucho socialdemócrata al que le preocupa la pésima gestión sanitaria y las malas cifras económicas. Ese votante es el que puede hacernos alcanzar la gran mayoría que eche a Sánchez del Gobierno", anhela.

Los conservadores se sumaron este domingo a las manifestaciones que se multiplicaron en todo el país contra la ley Celaá. El propio Casado se dejó ver por las calles de Madrid acompañado de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El líder conservador mantiene firme su compromiso de derogar esta ley cuando llegue a Moncloa: "Nuestro compromiso es que esta ley solo dure lo que dure este Gobierno", remarcó este lunes.

Mientras ese momento llega, el PP recurrirá la ley al Tribunal Constitucional y ante la Unión Europea y ha dado el visto bueno a los barones populares autonómicos para "legislar par evitar que estas leyes socaven la libertad de las familias y pongan a salvo la educación". Así, Casado pretende proyectarse como alternativa desde las autonomías donde gobierna su partido.

El presidente del Partido Popular también ha mostrado su dureza contra el Gobierno por pactar con Bildu: "Para mí los escaños de una formación que no condena 860 escaños no son lo mismo que los escaños de PP o Cs". Además, Casado cree que "el fin no justifica los socios" y que Sánchez no debería mantenerse en el poder a cualquier precio. "Claro que es importante a quién eliges para ese fin", añadió.

Inmigración

La idea de que Sánchez ha elegido el camino por el cual quiere perpetuarse en Moncloa es el mensaje que Génova quiere que cale entre los ciudadanos: "Sánchez tuvo elección, pero ha elegido a los socios que quiere, los peores para el futuro de España. Podríamos pactar con él si volviera a la moderación y a la sensatez, pero lo pone imposible", justificó Casado, que responsabiliza del caos migratorio en las Islas Canarias al presidente del Gobierno.

El pacto presupuestario del Gobierno con Bildu ha roto también cualquier entendimiento con el Partido Popular para renovar los órganos constitucionales pendientes de actualización. "La gente entiende por qué es imposible", justifica Casado, que insiste en que "no estamos obligados a hacerlo de cualquier manera" y sigue poniendo encima de la mesa sus condiciones para esta renovación: que Podemos salga de la ecuación y que PSOE y Unidas Podemos retiren la proposición de ley para rebajar las mayorías en el Congreso y en el Senado.