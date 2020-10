Ayuso llevará a Sánchez a los tribunales por usar una orden "sin validez" para "intervenir" Madrid

La guerra política entre Moncloa y la Puerta del Sol toma forma de batalla legal. El equipo de Isabel Díaz Ayuso está dispuesto a llevar a los tribunales al ministerio de Sanidad si les obliga a poner en funcionamientos unas recomendaciones que no fueron aprobadas por consenso entre el ministerio de Sanidad y las diecisiete autonomías. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, habló de que la orden ministerial que publicará el Boletín Oficial del Estado con la firma del ministro de Sanidad, Salvador Illa, "no tiene validez jurídica" y, por lo tanto, Madrid no se siente obligada a acatarla.

Para negarse a acatar esta orden del Gobierno, Madrid recurre al artículo 14.1 del Reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que dice textualmente que "los acuerdos se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso". La recomendación de Sanidad, que quiere imponer medidas más restrictivas a las ciudades con más de 100.000 habitantes que superen el umbral de los 500 contagios por cada cien mil habitantes, fue rechazada por Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña y Ceuta.

Al no haber consenso, Madrid y el resto de comunidades gobernadas por el PP dieron por inválido el acuerdo e instaron al ministerio a sentarse de nuevo a negociar nuevas propuestas. El ministro de Sanidad, sin embargo, entendió que salía adelante a pesar de los votos en contra y entendió que el documento se "aprobó" por "mayoría". A continuación, anunció que próximamente el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaría una orden ministerial que él mismo firmaría para darle validez jurídica. Illa insistió en que no contempla que Ayuso no cumpla con esta obligación.

Intervenir

"Illa ha utilizado el consejo para limitar las libertades de muchos españoles. El consejero madrileño ha querido dejar claro a los madrileños que la Administración autonómica vela, cuida y protege a sus ciudadanos y ha culpado de esta inestabilidad al Gobierno de España, a quien ha acusado de "tener prisa por intervenir Madrid, no por luchar contra el virus".

El equipo de Ayuso defiende su "lealtad" hacia el Gobierno de España y mantiene la mano tendida para buscar una respuesta coordinada para frenar la escalada de la segunda ola del covid. "Les dijimos que había que tener una reunión técnica para enriquecer esas medidas", defendió el consejero madrileño.

21 distritos

Una de las propuestas nuevas que quería proponer Madrid era dividir la capital en los 21 distritos que tiene para evitar el cierre total del municipio más grande de España. "Se lo queríamos presentar, pero no nos han dado la oportunidad", se quejó.

Madrid también acusó a Moncloa de no haber suministrado a la Comunidad más afectada por la Covid del refuerzo que pidieron en Policía Nacional y Guardia Civil para vigilar que se cumplen las cuarentenas. "Solo tienen buenas palabras, pero no se traducen en nada", añadió.

El consejero de Sanidad de Madrid se refirió en todo momento a que la situación epidemiológica en la región "está controlada" e insistió en que no acepta como imposición las recomendaciones de Sanidad. El día que la orden ministerial sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid evaluarán el siguiente paso a dar.