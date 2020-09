Ábalos acusa al PP de haber permanecido en el poder por medios "delictivos e ilegítimos"

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que el presunto caso de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, la Operación Kitchen, "no es un accidente ni un caso aislado" sino "una forma de concebir el ejercicio del poder intolerable".



Ábalos, que ha participado en un acto del PSOE en Valencia, ha criticado los casos de uso de recursos por parte del poder "no solo para encubrir los delitos propios y de la organización sino para obstruir a la Justicia con un propósito claro" de permanecer en el poder "de modo ilegítimo".



Ha recordado que el PP perdió el gobierno hace dos años "con una sentencia de la Audiencia Nacional" y ahora vemos que aquello "se había quedado corto" y que "a poco que escarben, esto es una telaraña", y ha señalado que el PSOE también ha tenido que asumir actuaciones del pasado pero fueron "para que la causa y la lucha por la democracia permaneciese, no para que permaneciese una trama delictiva".

Un caso que ha tachado de intolerable porque cree que se desplegó "no solo para encubrir los delitos" en el partido, sino para "obstruir a la Justicia, ejercer el poder de forma ilegal y evitar la impunidad y la imagen que podían dejar sus batallas electorales".

"Se avergüenzan de su sede"

"Esto es profundo, no es un accidente, no es un caso aislado o alguien al que se le va la mano: es una forma de concebir el ejercicio del poder", ha enfatizado Ábalos. Por contra, ha reivindicado el PSOE como partido abierto y que no se avergüenza de nada frente a otros que "se avergüenzan de su sede o de la calle de su sede para no tener el estigma".

A los que critican al gobierno PSOE-Unidas Podemos por aferrarse al poder les ha recordado que lleva solo ocho meses y "seis dedicados a la pandemia". "¿Y esto de la Kitchen no es aferrarse al poder?", se ha preguntado, para sentenciar: "Si la cosa no fuera tan grave la cosa, nos reiríamos".

El ministro ha sostenido que en el PP tienen "un profundo problema, porque perdieron el Gobierno hace dos años con una sentencia de la Audiencia Nacional y ahora mismo aquello se ha quedado corto". Y ha aventurado que todo esto demuestra las "pocas lealtades" entre los populare', una operación que "dice un poquito del cemento que les une".

En la misma línea, el líder del PSPV, Ximo Puig, ha coincidido en que la Operación Kitchen es un caso "vomitivo y absolutamente terrible para la democracia, por el que cree que el PP "no solo debe cambiar de sede, sino buscar otro espacio de defensa de las ideas conservadoras desde la decencia".

El también president de la Generalitat ha alertado que "los viejos jinetes del apocalipsis están ahí y de vez en cuando asoman la patita" intentando impedir los avances en memoria histórica, además de lamentar que la derecha democrática está "terriblemente contaminada".