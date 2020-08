Enrique Ossorio, consejero de Educación de Madrid: "Habrá test de Covid en los colegios"

Enrique Ossorio (Badajoz, 1959) lleva desde julio trazando el plan de vuelta al cole de toda la Comunidad de Madrid. En un principio confió en que los chavales podrían volver al clase con total normalidad pero, conforme los rebrotes se disparan, este escenario se ve cada vez más improbable.

El consejero de Educación presentará el plan definitivo con la presidenta Isabel Díaz Ayuso este martes. En esta entrevista con EL ESPAÑOL adelanta que harán test para detectar posibles casos positivos en las aulas, pide a los padres "confianza" en la comunidad educativa y confía en que la huelga educativa programada para los días del inicio del curso escolar se desconvoque. "Es una falta de consideración terrible ante la sociedad".

¿La Comunidad de Madrid tiene un plan para volver al colegio?

Presentamos las instrucciones del inicio del curso, con cuatro escenarios encima de la mesa, el 9 de julio. Éramos conscientes de que la pandemia podía ir a mejor o a peor. Cada escenario plantea una serie de medidas, en función de la evolución de la pandemia.

Estas medidas las conocieron los docentes, para que pudieran adaptar sus centros a esos escenarios. Nosotros queríamos partir de un escenario 100% presencial, el escenario 1, pero se contemplaron los otros y se abrió la posibilidad de que hubiera que cambiar.

¿Debería haber un calendario y unos criterios unificados en todas las autonomías?

El ministerio de Educación no puede renunciar a dictaminar determinadas pautas globales en toda España porque el sistema educativo español es uno, y un título que se da en Madrid vale lo mismo que un título que se da en Canarias. Por lo tanto, el ministerio no puede declinar esta competencia fundamental que tiene en un sistema educativo único.

Hubiéramos querido que el ministerio de Educación hubiera tenido más protagonismo. En las reuniones de la conferencia sectorial, hemos visto que tenían mucho miedo a los nacionalistas y que, ante sus críticas, el ministerio hacía dejación de su tarea de homogeneizar determinadas cosas que se deben hacer a nivel nacional.

Feijóo anunció el miércoles que hará pruebas serológicas a todo el profesorado de Galicia. ¿Le parece una buena medida? ¿Lo hará Madrid?

El martes presentaremos nuestro plan, la adaptación de esas cuatro fases al inicio del curso, y vamos a presentar un plan de pruebas serológicas, de PCRs, y un protocolo de actuación para cualquier situación que sean casos sospechosos en los centros.

¿Planteará la mascarilla obligatoria en las aulas?

El ministerio de Sanidad y el de Educación nos propusieron que los niños más pequeños, como forman grupos estables de convivencia, no deben llevar mascarillas. Pero sí las deben llevar cuando los menores salen de su clase y se relacionan con otros grupos. Los alumnos de secundaria y bachillerato deben llevarla cuando están a menos de metro y medio de distancia.

Si ahora las autoridades sanitarias plantean que es bueno que los niños de más de 6 años tienen que llevar obligatoriamente las mascarillas, lo aceptaremos, es una decisión sanitaria. Pero igual sería más razonable que la lleven los niños de 8, pero es una opinión mía.

¿Los comedores deben permanecer cerrados?

En el escenario 2 planteamos en un primer momento que había que cerrarlos y que los alumnos se llevaran la comida a casa. Pero la comunidad educativa nos indicó que quizá no era necesario hacerlo así, sino que podían transformarse las propias aulas en comedores que se coma en los centros. Por eso nosotros no planteamos el cierre de los comedores, sino que optamos porque hubiera más turnos y que se pudiera comer en el aula.

En julio hablaban de 4 escenarios para abrir los colegios en septiembre, que va desde la normalidad absoluta hasta el confinamiento. ¿Cuál es el más probable que se vaya a cumplir con los datos epidemiológicos que tenemos hoy?

Nosotros queríamos empezar en el escenario 1, de 100% presencial, pero tenemos la alternativa del escenario 2, que es el de semipresencial. La decisión final se conocerá el martes.

Su compañero el consejero de sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido hoy que para él no es recomendable que el curso escolar empiece de un modo 100% presencial. ¿Para usted?

Si el consejero de Sanidad dice eso, yo no rechisto. La Comunidad de Madrid quiere la máxima presencialidad. ¿Por qué motivo? Porque los alumnos más pequeños, los que tienen problemas de aprendizaje, los que tienen menos medios económicos y no tienen ordenador son los más perjudicados. Por lo tanto, la presencialidad es importante. Vamos a intentar que sea lo más presencial posible.

¿Cómo se garantizará la distancia de seguridad en las aulas? Extremadura busca instalaciones fuera de los colegios por si fuera necesario usarlas. ¿Cómo lo ve?

En julio nos reunimos con la Federación de Municipios de Madrid y les anunciamos que, si nos encontrábamos en ese escenario, existiría la posibilidad de que tuviéramos que pedirle locales. Ya se lo adelantamos para que lo tuvieran en cuenta. Nosotros buscamos espacios por si hace falta. Ya no es un problema de contratar profesores, es un problema de espacio.

Los sindicatos han convocado una huelga del profesorado en Madrid por la falta de previsión por parte de la CAM y piden aforos de 15 alumnos, más docentes. ¿Hay interés partidista en la huelga?

Sin duda. Es una huelga con intereses estrictamente políticos. El 22 de junio Comisiones Obreras ya nos dijo que iba a hacer esta huelga cuando no había rebrotes ni habíamos contado las instrucciones del inicio de curso.

Las razones que exponen en su convocatoria son las que hemos anunciado en nuestros escenarios de inicio de curso. Hablan de la limpieza, pero hemos cambiado todos los contratos de limpieza. Hablan de que no va a haber más profesores, pero hemos anunciado que contrataríamos hasta 8.500 si hace falta desdoblar las aulas. Hablan de que no combatimos la brecha digital, pero estamos comprando decenas de miles de ordenadores para que todos los niños tengan ordenadores. Hablan de contratación de enfermeros, y ya han 450, algo que no tienen otras comunidades.

¿Es una manera de ir calentando una hipotética moción de censura por parte de la izquierda en Madrid?

El PP lleva gobernando en Madrid desde hace 25 años. Desde hace un año gobernamos en coalición con Cs. La izquierda lleva 25 años fuera de Madrid, y quiere volver como pueda, por eso es una decisión política.

Por otra parte, tampoco ha venido bien que cuando el Gobierno de Sánchez ha hecho tan mal las cosas en la comunidad de Madrid se diera otra sensación de gestión, de afrontar los problemas. Los ciudadanos han visto la gran diferencia entre el Gobierno de Sánchez y el de Díaz Ayuso. Todo esto ha originado esta convocatoria de huelga.

Ustedes mismos decían que, si la situación se complica, están en condiciones de contratar hasta 8.500 profesores más. ¿Han empezado ya estas contrataciones?

La Dirección General de Recursos Humanos tiene unas listas de docentes y tiene ya la instrucción de poner en marcha estas listas para poder contratarlos. En todo caso, íbamos a contratar a 1.700 profesores y, en un escenario más complicado, es cuando llegaríamos a los 2.500.

Se comprometieron también a ayudar a los centros educativos si hubiera que ampliar las clases o a hacerlas de forma telemática. ¿Qué se ha avanzado en esa dirección?

Tenemos muchísimas medidas tecnológicas. Por una parte son buenas si la pandemia se agrava y tenemos que dar clases a distancia pero, por otra parte, estos instrumentos de la educación a distancia nunca se van a ir, porque todos hemos visto las ventajas que tiene. Por ejemplo, hemos hecho un plan de lectura online, hemos comprando cámaras para que se graben las cámaras y emitir a distancia... Sinceramente, es un plan muy ambicioso.

Hay un movimiento cada vez más numeroso de padres que se declaran insumisos y dicen que no llevarán a los hijos al colegio, que darán clases en casa. ¿Qué le parece?

Comprendo a esos padres, todos hemos sentido una gran incertidumbre durante estos meses. Todos, en nuestra vida personal y profesional. Comprendo las dudas, pero les mandaría un mensaje de tranquilidad de que la Comunidad de Madrid va a tomar las medidas necesarias para garantizar la máxima seguridad frente al covid en las aulas.

El riesgo cero no existe en estos momentos, es imposible. Pero les pediría un voto de confianza, que lleven a sus hijos al colegio, que la educación es algo muy importante y no podemos permitirnos que se genere una brecha educativa con determinados alumnos.

Faltan menos de 15 días para que empiece el curso. ¿Qué mensaje le manda a los padres que no saben qué va a pasar con sus hijos?

Quiero insistir en que Madrid contempla todas los escenarios y que llevamos trabajando desde julio para poner en marcha la vuelta al colegio. No hemos parado. La huelga se desconvocará porque es una falta de consideración terrible ante la sociedad. Esa huelga al inicio de curso es algo tan irresponsable, una falta de consideración tan absoluta a la sociedad que creo, sinceramente, que no va a existir.