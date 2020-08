Las juventudes del PSOE se muerden la lengua con la república: silencio tras el llamamiento de Sánchez

Diego Gago (PP); Sabela Rodríguez (c), y Laura Casado (d). E. E.

Todas las miradas están puestas en los jóvenes. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, apeló a ellos cuando aseguró que "en España hay un debate social sobre la utilidad de la monarquía" y que, tarde o temprano, "serán los jóvenes de nuestros país los que impulsarán una república en España".

El líder de Unidas Podemos tensó la cuerda en el Gobierno de coalición a costa de la salida de Juan Carlos del país. Iglesias quiso dejar claro que la postura que defiende su partido es radicalmente distinta a la del PSOE. De hecho, el presidente del Gobierno, se vio obligado a movilizarse para contrarrestar a Iglesias con una carta abierta a la militancia del PSOE en la que les anima a defender la institución y frenar las voces que piden un debate abierto sobre qué modelo de Estado se quiere para España.

"La Constitución no fue una cesión ni una concesión. El peor error que podemos cometer es regalar a los conservadores la exclusividad del legado constitucional. Como partido fuimos arquitectos de una Constitución que propició una de las veinte mejores democracias del mundo y dejó atrás una dictadura cruel e indigna". La misiva iba dirigida a todos los militantes, incluidos los jóvenes de izquierdas, los que se sienten menos representados por un jefe del Estado que hereda una institución como la monarquía.

Los líderes juveniles de los grandes partidos han compartido con EL ESPAÑOL sus inquietudes y sus esperanzas. Las juventudes de Unidas Podemos son las que más sienten que la sociedad pide a gritos una república donde su máximo representante se elija en las urnas.

Mutismo socialista

Los jóvenes del PSOE, por su parte, se identifican también con la república y, recuerdan, su postura no varía desde hace décadas, pero hacen caso a su líder y prefieren no entrar en el debate. Ningún representante de las Juventudes ha querido hacer declaraciones a EL ESPAÑOL, que han preferido remitirse a lo que dicen sus programa escritos. Claramente, se muerden la lengua para no crear problemas.

Las nuevas generaciones del PP y los jóvenes de Ciudadanos no comparten para nada esta reflexión y apuestan por solucionar los problemas corrientes de la gente corriente antes de abrir un debate "estéril" que "no es el momento de abordarlo".

Sabela Rodríguez, la representante de Rebeldía, las juventudes de Podemos, está convencida de que hay un gran debate en la sociedad acerca de la utilidad de la monarquía, sobre todo "en la juventud, que no entiende para qué sirve esta institución". Omar Anguita, el líder de las Juventudes Socialistas, ha optado por no atender la llamada de EL ESPAÑOL. Tampoco otros compañeros de filas: todos se remiten al comunicado que lanzaron después de saber que Juan Carlos I optaba por abandonar España.

Los jóvenes socialistas defienden que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y entienden que la responsabilidad jurídica y legal que se pueda exigir a Juan Carlos "no está limitada en modo alguno por su país de residencia". La organización juvenil subraya que su postura respecto a este debate "no ha variado desde hace décadas": ellos defienden un modelo de Estado basado en una república.

Estabilidad

"Las presuntas acciones de don Juan Carlos de Borbón quiebran la ejemplaridad que se le presuponía y no pueden volver a afectar a la credibilidad de las instituciones públicas. España necesita ahora toda la estabilidad institucional posible para lograr superar una de las crisis más duras de su historia", cierra el comunicado.

La líder juvenil de Podemos habla enérgica. Asegura que durante muchos años se ha intentado "infantilizar" a los ciudadanos y a la juventud, "como si no conociéramos la historia de España". Y reflexiona que, cuando murió Franco, "se restaura la democracia, pero no se da la oportunidad de decidir porque se aplica una estrategia del miedo: había que elegir entre todo o nada. No hubo un debate real".

Rodríguez pide "dar la palabra al pueblo" para que se pronuncie sobre qué camino seguir cuarenta y dos años después de la muerte de Franco y la restauración de la monarquía. "Es el pueblo el que tiene que decidir si quiere una monarquía y una jefatura del Estado impuesta por un dictador o una república que se vote en las urnas".

Ella forma parte de la corriente cada vez más ruidosa que empuja para abrir ya ese debate. "En España se va a abrir paso la república y nos dejaremos la piel", insiste. Rodríguez es consciente de que la correlación de fuerzas en el Parlamento no da para que un debate de esta envergadura dé sus frutos: se necesita el respaldo de dos tercios de los diputados para empezar a hablar de tener este debate y los diputados que no se sienten monárquicos representan un porcentaje minoritario.

La líder de Rebeldía va mucho más allá de la figura del rey Juan Carlos y pide una "auditoría" en forma de comisión de investigación "a toda la Familia Real: si se demuestra que mientras se ejecutaban recortes durísimos en derechos sociales Felipe y Juan Carlos habían sido beneficiarios en paraísos fiscales sería imperdonable". La república es el objetivo a conquistar para Podemos. "Tiene todo el sentido del mundo, porque no se hereda, se elige democráticamente en unas urnas".

"Libres e iguales"

El presidente de Nuevas Generaciones del PP, Diego Gago, defiende con uñas y dientes la institución monárquica, "que nos ha permitido ser más libres e iguales". A su juicio, la monarquía parlamentaria del sistema español es un modelo de éxito y Felipe VI "el rey más preparado de la historia".

Gago, que es diputado en el Congreso de los Diputados, no ve que en España se ponga en tela de juicio la institución monárquica, "salvo por unos pocos. La jefatura del Estado está en las mejores manos", defiende. El joven gallego responde para cerrar el debate que hay problemas "mucho más relevantes que solucionar, sanitarios y económicos. La sociedad no reclama ningún debate sobre la jefatura del Estado".

Crisis sanitaria

A Laura Casado, adjunta autonómica de los Jóvenes en Cataluña de Ciudadanos, no le quita el sueño "pensar en si somos una monarquía o una república. Me quita el sueño a Sánchez, que tiene un vicepresidente que está atacando a las instituciones del Estado". La joven insiste también en quitar hierro a la polvareda que ha provocado las declaraciones de Iglesias. "A mí lo que me quita el sueño son los problemas reales de la gente y ahora estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes".

Casado asegura tener un "profundo respeto" hacia la figura de Felipe VI y considera que no hay que proponer ningún referéndum sobre qué modelo de Estado se quiere. "Hay que sentarnos a hablar de los problemas que tenemos. Los españoles no se levantan pensando en si quieren una monarquía o una república". Para cerrar, pide "respetar" la Constitución y "lo que no nos guste sentémonos y lo mejoramos con los cauces que tenemos, pero no es el momento de este debate".