El servicio migratorio dominicano no tiene registro de la entrada del rey en el país

La Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana no tiene registro de que el rey emérito Juan Carlos I haya entrado al país en los últimos días, como afirman varios medios españoles.



El último registro que tienen las autoridades dominicanas es de un viaje realizado por el padre del rey Felipe VI al país entre el 28 de febrero y 3 de marzo pasados, dijo a Efe un portavoz de la DGM.



Esto no significa necesariamente que Juan Carlos I no se encuentre en territorio dominicano, solo indica que la DGM no tiene registro de ello, precisó la fuente.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana informó previamente que carece de información sobre el rey emérito español.



"La Cancillería no tiene ninguna información oficial al respecto", dijo a Efe el portavoz de la Cancillería dominicana, César Duvernay.



Los periódicos ABC y La Vanguardia informaron este martes que el rey emérito se encuentra en República Dominicana desde el pasado domingo, un día antes de comunicar oficialmente su intención de abandonar España.



Un portavoz de la urbanización Casa de Campo dijo a Efe que carece de información sobre la presencia del monarca en sus instalaciones y calificó estas informaciones como "suposiciones de la prensa española"

Medios dominicanos

Varios medios dominicanos, refiriéndose a diferentes fuentes aeroportuarias y de seguridad, han negado que el rey emérito se encuentre en el país caribeño, que ha visitado en múltiples ocasiones.



El canal de noticias CDN aseguró que el rey emérito no se encuentra aún en el país, aunque indicó que se están realizando preparativos en Casa de Campo para recibirlo.



Según CDN, que cita fuentes de la dirección de la urbanización, el monarca se alojará en una de las villas de la familia Fanjul, propietaria de este complejo de mansiones situado en La Romana, en el este del país.



El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo hoy "no tener información" sobre el paradero de Juan Carlos I, un día después de que comunicara a su hijo el rey Felipe VI su decisión de vivir fuera del país.



A pesar de residir en el extranjero Juan Carlos I seguirá perteneciendo a la familia real y mantendrá el título vitalicio que se le reconoció tras su abdicación en junio de 2014.

Período de deterioro

El anuncio de su traslado fuera de España culmina un período de deterioro de su imagen tras meses de una cascada de informaciones negativas sobre posibles negocios oscuros.



El debate sobre la inviolabilidad del jefe del Estado español se avivó en el último mes ante las nuevas informaciones sobre el presunto dinero oculto que el rey emérito tenía en Suiza y la donación que hizo de 65 millones de euros a su amiga, Corinna Larsen, al margen del fisco.