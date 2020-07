Isabel Díaz Ayuso: "España debe mucho al Rey Juan Carlos, es insensato abrir ese debate"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que "la monarquía ha procurado 40 años de igualdad" y que "España debe mucho al Rey Juan Carlos", por lo que ha considerado "insensato" abrir ese debate en estos momentos.



En declaraciones a los medios tras el homenaje de Estado a las víctimas del Covid-19, Díaz Ayuso ha insistido que el Rey, la Constitución y el espíritu de la Transición "son de todos" y se ha referido a Felipe VI como un "grandísimo representante".



Díaz Ayuso ha insistido en que a España "la monarquía le ha estado bien" y ha subrayado que lo que funciona "hay que dejarlo, y lo que no reformarlo pero la monarquía hoy no es un problema".



Sobre la reforma de la ley de Salud Pública, Díaz Ayuso ha comentado que no es necesario llegar a un estado de alarma y ha apelado a reforzar la colaboración entre instituciones.



Respecto a la negociación del presidente de Pedro Sánchez para los fondos europeos, ha dicho que espera en que lo logre pero teme que en Europa no confíen en España.

El "impecable" papel de Casa Real

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado abrir un debate sobre la Monarquía en el país, sobre todo "en este momento, con una crisis económica y social", y ha defendido que el papel de la Casa Real es "impecable".

Tras el funeral de Estado por las víctimas, el regidor madrileño ha alabado el papel de Felipe VI y la Casa Real, "necesaria para la cohesión y la estabilidad de España". "Abrir el debate en este momento, con una crisis económica y social, cuando tenemos que estar todos juntos para afrontar el mayor reto histórico, no es lo que toca en este momento", ha apostillado.

Estas declaraciones se hacen en relación con la investigación que la Fiscalía ha abierto para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

Casado expresa el apoyo del PP al Rey

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha reafirmado el respaldo de su partido a Felipe VI ante los "ataques" de los que está siendo objeto por parte de "algunos ministros" y ha apuntado que el Rey encabeza una institución "esencial" símbolo de la "continuidad histórica de España".



Tras participar en el homenaje de Estado, Casado ha manifestado a los periodistas que quería enviar "un mensaje de respaldo a la Casa Real" y "en concreto al Rey don Felipe VI". "Creo que es una institución esencial, que es el símbolo de la continuidad histórica de España y por eso desde el PP defendemos a la Jefatura del Estado y a su majestad el Rey frente a los ataques de algunos ministros del propio Gobierno", ha proclamado.

La postura del Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reiterado que la Casa Real tiene que tomar sus "decisiones" sobre el Rey emérito, después de las informaciones que se están conociendo sobre su fortuna oculta en paraísos fiscales, y ha desvinculado esos hechos de Felipe VI.

Así se ha pronunciado Calvo tras el homenaje a las víctimas.En declaraciones a los periodistas tras finalizar esta ceremonia civil, Calvo ha afirmado que el Ejecutivo "distingue muy claramente lo que son asuntos que afectan al exjefe del Estado, al Rey emérito, de la impecable labor que hace el Rey Felipe VI" como, según ha dicho, "hoy han podido ver con sus palabras" en este homenaje.

"En ese sentido, Casa Real tiene que tomar también sus decisiones y al Gobierno lo que le compete en este asunto es reafirmar el papel constitucional del Rey Felipe VI y el trabajo que hace cada día en el lugar que la Constitución nos sitúa, como ha sido el día de hoy", ha enfatizado.