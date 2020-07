Sólo un 34,9% de los españoles piensa ir de vacaciones este verano

Noticias relacionadas Más de la mitad de los votantes del PP quiere pactos con el PSOE sólo si Iglesias sale del Gobierno

La crisis del coronavirus se ha cebado con dureza con las familias españolas hasta el punto de que solo el 34,9% de los ciudadanos piensa pasar más de tres noches seguidas fuera de casa este verano y cuatro de cada diez (41,4%) renuncia a sus vacaciones.

La encuesta que SocioMétrica ha diseñado para EL ESPAÑOL revela que el 32,7% de los ciudadanos ya había planeado dónde pasaría sus días libres y mantiene intacta su agenda, a pesar de que la pandemia sigue activa. Además, el 2,2% que no tenía pensado irse dice ahora que hará las maletas y disfrutará del período estival.

La gran mayoría de los ciudadanos, sin embargo, ha optado por la prudencia y ha cancelado sus vacaciones. En concreto, uno de cada cinco entrevistados (20,1%) pensaba irse de veraneo antes de esta crisis, pero la devastadora fuerza del Covid ha sepultado sus planes de descanso. El 23,7% reconoce que todavía no tiene ni idea de qué hará con los días festivos y duda entre quedarse en casa o una escapada veraniega y el 21,3% dice que ni pensaba irse antes del Covid ni lo hará ahora.

Por afinidad política, los votantes de centroderecha tienen menos miedo al contagio y son los que apuestan con más firmeza por realizar sus planes de verano tal y como los habían pensado. En concreto, el 41,1% de los votantes del PP reconoce que ya habían planeado irse unos días y lo harán. En el caso de Vox, el 39,9% de sus votantes hará lo mismo y el 37,8% en el caso de Ciudadanos.

En el bloque de izquierdas el porcentaje baja simbólicamente. En concreto, el 34,6% de Unidas Podemos mantendrá su agenda de vacaciones intacta y el 33,7% de socialistas. Sin embargo, el 21,5% de los cercanos al PSOE ha cancelado sus vacaciones, el 25,3% no ha decidido aún qué hacer y el 19,5% ni pensaba irse ni se irá. El 6,5% de los votantes de Unidas Podemos también apuesta por quedarse en casa y evitará salir este verano, mientras que el 32,3% tenía decidido no irse de vacaciones antes del confinamiento. El 23,1% de los seguidores de Pablo Iglesias todavía no sabe qué hará.

Destino

La mayoría de los españoles que ha decidido hacer las maletas para disfrutar de unos días fuera de casa viajará por España. El 35% de los encuestados asegura que no cambia su destino porque ya tenía planeado hacer turismo nacional y sólo un 8,6% ha dejado aparcada la agenda internacional y la ha cambiado por un destino dentro del país. Solo un 2,3% de los encuestados hace el camino inverso: abandonar el destino nacional por uno internacional, mientras que un 3,4% mantiene su viaje al extranjero. El 35,6% insiste en que no se irá a ningún sitio y el 15,1% todavía no ha decidido qué lugar visitar.

Por afinidad política, el 33,5% de los cercanos al PSOE no cambia su destino y se quedará en España, mientras que el 36,9% reconoce que no viajará. En Unidas Podemos, el 36,1% de sus afines apuesta por quedarse en casa y el 27,9% viajará, pero por España. Además, el 16,6% de los votantes morados ha decidido no viajar al extranjero y gastar sus vacaciones en el territorio nacional.

En el caso del PP, el 44,1% de sus votantes ya tenía decidido que su destino vacacional sería en España y el 31,2% tiene claro que no se irá a ningún sitio.Además, el 10,9% ha cambiado el destino internacional por disfrutar unos días por España. El 10,1% de los encuestados afines a Vox ha cambiado también sus vacaciones en el extranjero por un destino nacional, mientras que el 43,4% ya apostaba antes del Covid por viajar por el país. El 31% mantiene que este verano se queda sin vacaciones.

El 38,9% de los votantes de Ciudadanos no ha cambiado de destino y se irá de vacaciones sin salir del territorio nacional. Además, un 11,3% ha cancelado su viaje internacional por otro nacional y uno de cada cuatro (el 25,2%) no se irá a ningún sitio. El 19,4% tampoco lo tiene claro todavía.

Miedo

Entre los españoles que han decidido a última hora quedarse sin vacaciones, el 33,5% confiesa que el cambio de planes se debe a que tiene miedo al coronavirus y sólo un 12,8% se queda en casa por ahorrar. Hay, además, un 42,5% de españoles que mantiene intactos sus planes a pesar de los rebrotes y el 11,2% no sabe o no contesta.

Por partidos políticos, los partidarios de Pedro Sánchez son los que más temen contagiarse. Casi la mitad de los encuestados socialistas (el 47,7%) ha cambiado de planes por miedo al Covid mientras que el 38,4% asegura que la pandemia no va a trastocar su verano. En el caso de Unidas Podemos, el 36,5% teme al coronavirus, el 37,9% no cambiará de planes y el 9,5% cancela su viaje para ahorrar.

A la hora de decidir si finalmente se irán de vacaciones o no, los votantes de centroderecha se muestran con más ganas de disfrutar del verano. En concreto, el 48,1% de los votantes del PP no alterará su ruta veraniega. Tampoco lo hará el 44,6% de los partidarios de Vox ni el 37,1% de los afines a Inés Arrimadas.

También hay quien teme un posible contagio y prefieren quedarse en casa para prevenir. Es el caso del 33,6% de los votantes del PP; el 28,4% de los partidarios de Santiago Abascal y el 20,6% de votantes de Ciudadanos.

Ficha técnica

Se han realizado 1.900 encuestas a través de multiplataforma online, entre los días 30 de junio y 3 de julio, calibradas para el total nacional por sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano y situación laboral y posterior ponderación por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3%.