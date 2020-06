Ceuta frena su desescalada y no pedirá avanzar a Fase 3 por "prudencia" tras un rebrote de casos

Noticias relacionadas Ceuta estudia precintar al menos 4 bloques de viviendas con una decena de positivos y 80 aislados

El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha descartado este lunes tras hablar con el ministro del ramo, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que vaya a pedir esta semana que la ciudad autónoma entre el lunes 8 de junio en la Fase 3 del plan de desescalada de las medidas de confinamiento dictadas para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).

"No lo vamos a pedir por prudencia y porque el ministro nos ha dicho que prefiere que no lo solicitemos a tener que decirnos que no es posible", ha explicado Guerrero en declaraciones a la televisión pública autonómica, a pesar de que el director territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), Jesús Lopera, sigue viendo posible el avance "si no hay nuevos repuntes" de la enfermedad hasta el miércoles.

La ciudad autónoma ha decidido frenar en su avance en el plan para la transición hacia una nueva normalidad después de que su número de casos activos de pacientes con Covid-19 se disparase la semana pasada hasta 29, un nivel que no se alcanzaba desde finales de abril, tras confirmarse cerca de una veintena de positivos vinculados a la celebración de varias fiestas de cumpleaños.

La primera semana de junio ha comenzado con 25 casos activos y tres hospitalizados en observación y planta. Pese a no acumular nuevos positivos, el pasado fin de semana la Administración autonómica renunció a algunos privilegios de la fase 2 de la desescalada, como el disfrute de las playas para bañarse o tomar el sol, y ordenó su clausura excepto para pasear o hacer deporte.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, advirtió este domingo a Pedro Sánchez que a pesar de que los casos activos "se han multiplicado por tres en apenas siete días", la ciudad "sigue sin tener una presión hospitalaria relevante porque las tasas, tanto en ingresos como en mortalidad, continúan entre las más bajas de España y es especialmente relevante que no haya fallecimientos ni pacientes por Covid-19 ocupando camas de UCI desde principios de abril".

El Gobierno regional ha decretado el confinamiento obligatorio bajo vigilancia policial de 121 positivos y contactos estrechos en dos barriadas de la periferia y ha solicitado al Ejecutivo central que le consulte antes de adoptar "cualquier decisión sobre la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2020 o sobre la reapertura de la frontera del Tarajal".