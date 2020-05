Bildu dice que el acuerdo sobre la reforma laboral sigue "vigente" y que el PSOE sólo lo ha "matizado"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, no tiene "constancia" de que el PSOE "haya rectificado" y ya no avale la derogación "íntegra" de la reforma laboral firmada este miércoles en el Congreso de los Diputados. "Ha matizado", cree la dirigente, a la que no le "preocupa demasiado" la aparente marcha atrás de los socialistas a última hora del día.

"Somos conscientes de que la reforma laboral no puede caer de un día a otro", ha valorado Aizpurua en 'Las mañanas de RNE'. "Naturalmente, el acuerdo -ha continuado- no es papel mojado y sigue vigente".

