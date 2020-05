Carmen Calvo y la latitud del Covid-19: "Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, compareció este lunes en la Comisión Constitucional del Senado donde reflexionó sobre un factor que a su juicio podría haber influido en la expansión del coronavirus, la latitud.

"Yo no me había dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal. Son tres de las grandes ciudades donde se ha dado el problemón del demonio", indicaba Calvo

La vicepresidenta Calvo también especuló sobre la climatología como posible factor de transmisión del virus. "El otro día leyendo, decían que parece que tiene que ver con determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas", apuntaba en el Congreso.

Primero Teresa Ribera dijo que Portugal paró antes el virus porque venía del este y ellos están un poco más al oeste



Ahora Carmen Calvo dice que el virus ha golpeado en España porque "Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están en línea recta".



España, que ya roza los 28.000 muertos por la pandemia de Covid-19, es uno de los países con una mayor mortalidad en relación al número de habitantes, sólo por detrás de Bélgica que si incluye a casos sospechosos en su balance de muertos.