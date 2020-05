Decenas de personas salen a la calle contra Sánchez en el barrio de Salamanca en pleno estado de alarma

El golpe de una cuchara en una farola sirvió como pistolezazo de salida para el tercer día de protesta en la calle Núñez de Balboa, en el centro de Madrid, contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis del coronavirus. Unas 60 personas, que llevaban alrededor de una hora congregándose en torno a ese tramo de la avenida, en la esquina con Ayala, sacaron las cacerolas y empezaron a gritar contra el Gobierno: "¡Dimisión, dimisión!".

Madres con sus dos hijos pequeños. Hombres adultos. Jóvenes estudiantes. Todos se reunieron una vez más sin respetar las medidas de seguridad (con mascarillas casi todos, aunque sin apenas separación), apelotonados en la calzada, rodeados por las cámaras de televisión. Alguno incluso creyó oportuno golpear un contenedor de un edificio particular. No llevaba guantes.

La protesta, que se prolongó durante más de media hora, comenzó bajo la lluvia a las nueve de la noche. Los manifestantes se cubrían con sus paraguas, coloreados con la bandera de España. Un individuo se paseaba con parsimonia golpeando su cazuela al grito de "Libertad, libertad". Algunos empiezan a hablar ya de una especie de 'Movimiento Nuñez de Balboa'.

El barrio de Salamanca pide la dimisión de Sánchez

Las manifestaciones y congregaciones en lugares públicos están prohibidas en el estado de alarma por la seguridad de los ciudadanos ante el riesgo de contagio por el contacto social que prolifera en las aglomeraciones. Aún así, los manifestantes volverán en los próximos días.

Alguno bromea con sus acompañantes. "Estamos paseando, estamos paseando", ironizaba, en un momento dado, una mujer de avanzada edad, cubierta con mascarilla. "Todos los días vamos a venir aquí. Y si me tienen que detener que me detengan. Que me lleven al calabozo. Todos los días aquí".

Bastó con la llegada de una noche de la Policía Municipal. A los cinco minutos se disgregaron prometiendo regresar al día siguiente. Tan solo eran las nueve y media de la noche.