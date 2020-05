La muerte del soldado Elkin: su último mensaje en Facebook denunciaba maltrato en el Ejército

Elkin Segura tenía 37 años cuando decidió quitarse la vida. Fue la tarde del jueves 7 de mayo en los alrededores del Parque de Cabecera, en el Jardín del Turia de Valencia. A cinco kilómetros de allí, en la localidad de Paterna, está situado el Acuartelamiento Daoiz y Velarde del Ejército de Tierra, donde estaba destinado.

Ese recorrido, entre árboles, es el que suelen hacer al trote los soldados cuando salen del recinto para entrenar. Ese día Elkin salió solo y no regresó. Horas después encontraron su cuerpo.

En torno a las nueve de la noche, los familiares de Elkin recibieron la trágica noticia. También les hicieron entrega de sus efectos personales. Ahora están a la espera de que la autopsia determine la causa y la hora exacta del fallecimiento, pero los primeros indicios apuntan de forma inequívoca al suicidio como principal hipótesis.

La prolongación del estado de alarma está conllevando una cierta demora en este proceso, por lo que los resultados no se espera que estén listos hasta dentro de 10 días. Las diligencias se realizaron en el Juzgado Número 6 de Valencia.

Horas antes de suicidarse, a las 5:19 del jueves 7 de mayo, el soldado colgó en su muro de Facebook un mensaje en el que, tras conocerse la noticia, centenares de amigos y compañeros han ido dejando sus condolencias.

En él explicaba su situación a lo largo de las últimas semanas, y sus constantes problemas con algunos miembros del personal sanitario, los enfermeros responsables del Botiquín del cuartel de Paterna. Este es solo un fragmento: "Gracias a ellos uno se siente una mierda y hacen que uno se replantee si uno sirve o no. Es triste saber que se depende de unas personas que solo miran por ellos y no por su tropa".

Ahora, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha exigido al Ministerio de Defensa que investigue este suceso como presunto caso de abuso de autoridad de los servicios sanitarios del Regimiento de Defensa NBQ 1 de Valencia, el que ocupa el acuartelamiento de Paterna y al que pertenecía el soldado trágicamente fallecido.

El regimiento de defensa NBQ (nuclear, biológica y química) es el único con estas capacidades en el Ejército de Tierra español. Desde el inicio de la crisis del coronavirus está participando en labores de descontaminación de instalaciones críticas en diversos puntos de España en la lucha para contener la Covid-19.

Entre tanto, desde la cartera dirigida por Margarita Robles se abstienen de hacer ningún comentario al respecto a la espera de la investigación judicial en marcha.

Mensaje íntegro

A continuación reproducimos de forma íntegra el contenido de la carta escrita por el soldado, un día antes de aparecer muerto:

"Todo esto viene porque los capitanes sanitarios de NBQ decidieron hacer lo que ellos querían. Y no lo que les tocaba hacer con un alta de un médico de cabecera, y que yo, quería trabajar desde el principio.

Ellos decidieron hacer lo que querían, teniendo en la consulta de al lado a un médico. Para corroborar que el alta estaba justificada, me dan el alta y a las dos horas me dan la baja otra vez .

Vista panorámica del Parque de Cabecera, en Valencia.

No entiendo por qué me dan el alta y luego la baja, eso me llevó a estar peor 15 días más, y cuando vuelvo me piden un certificado. ¿Por qué no me lo pidieron ese mismo día? Dejaron pasar los días y yo rogándoles para poder trabajar. Pero ellos no atendieron lo que mandaba el médico. Ellos hacen lo que quieren, solo para llevarse medallas y ascenso.Gracias a los dos capitanes sanitarios ya me da miedo ir donde ellos y que hagan lo que ellos digan y no lo que ponen los papeles. Y ellos saben que no solamente somos números, somos personas. Hoy miércoles 6 de mayo tras del hecho llevo el alta del especialista y me dicen que no me pueden atender, que tienen cosas por hacer. Que venga el día que me toca, con 5, 10 o 15 minutos de ellos y que me hubieran dedicado yo ya podría estar trabajando y estar mejor. Pero ellos no quisieron.Gracias a ellos, gracias a ellos uno se siente una mierda como persona. Hacen que uno se replantee si uno sirve o no. Es triste saber que uno depende de unas personas que solo miran por ellos y no por su tropa.

Y todo esto ha llevado a que cada día esté peor. Gracias, capitanes sanitarios".

"Menosprecio"

En su comunicado, emitido en las últimas horas, la asociación militar ATME denunciaba que esta unidad carece de médico y las consultas son atendidas por dos enfermeros desde hace años. EL ESPAÑOL ha podido confirmar este extremo a través de conversaciones con decenas de soldados que están o que estuvieron en este regimiento y que fueron compañeros del soldado Segura.

Desde la asociación recuerdan que a lo largo de estos últimos años se han reportado situaciones de "menosprecio e insensibilidad" en ese regimiento, además de actuaciones "arbitrarias" en las que, según denuncian, se obliga al personal a presentarse a renovar las bajas médicas en la Unidad a pesar de que en los partes se aconseje lo contrario.

Elkin era colombiano, de Bogotá. Entró en las Fuerzas Armadas en 2006. Llevaba casi 15 años en el Ejército. Fue trasladado a Paterna hace cuatro. Todos los soldados con los que ha contactado este periódico así como sus familiares, coinciden en un mismo mensaje: era un buen compañero, una excelente persona, un tipo positivo, repleto de energía, con ganas para sobreponerse a cualquier situación y siempre dispuesto a arrimar el hombro.