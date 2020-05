Simón aclara una de las grandes dudas: puedes salir a hacer deporte y luego pasear con tus hijos

El director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, ha resuelto una de las dudas que tienen algunos padres que, desde mañana, pueden salir también a hacer deporte de manera individual. A partir de este sábado, 2 de mayo, será compatible que los padres salgan a hacer deporte por la mañana y que luego por la tarde salgan con sus hijos a pasear.

"Si una persona sale a hacer deporte por la mañana y luego es el padre que va a dar un paseo con el niño, entiendo que no tiene que haber incompatibilidad entre ambas", ha explicado Simón, que ha remarcado que "son actividades diferentes" y, por tanto, "se pueden hacer una y otra".

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus, Simón ha señalado que esto también afecta a las familias monoparentales "en las que la misma persona es la que va a hacer ambas actividades".

Fernando Simón: "Todo esto se hace y se propone, no con la intención para pillar a personas en infracciones; todo esto se hace para controlar la transmisión de un virus"



:flecha_a_la_derecha: https://t.co/6on9ByxmNk pic.twitter.com/wSangZvyh6 — 24h (@24h_tve) May 1, 2020

Avisa: "La vuelta atrás puede ser muy dura"

"Se van a dar muchísimas situaciones excepcionales, no es fácil adaptar las medidas a las cuestiones específicas de cada uno", ha reconocido Fernando Simón, que ha puesto especial énfasis en retrasar los abrazos entre los nietos y los abuelos que, desde este sábado, pueden salir a dar un paseo. "Es mucho más importante poder darle muchos abrazos en el futuro a los abuelos porque no hemos puesto en riesgo su vida y no solo uno", ha dicho.

Por ello, ha pedido "ser sensatos y entender nuestra corresponsabilidad" y que los ciudadanos apliquen "un poco de lógica" y "piensen en la comunidad para poder iniciar las etapas".

También ha querido dejar claro que la decisión de establecer franjas horarias "no se hace para pillar a la gente" y pone infracciones, si no para "controlar la epidemia" para que no se produzcan situaciones de peligro. "La vuelta atrás puede ser muy dura", ha advertido.