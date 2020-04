La negativa del general Santiago a rectificar aviva la polémica: ¿quién le escribe las notas?

Un momento antes de pronunciar la polémica frase, el general José Manuel Santiago Marín, segundo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, bajó la mirada hacia los folios donde su equipo le suele preparar todo el material necesario para encarar la rueda de prensa de cada mañana. Miguel Ángel Oliver, el secretario de Estado de Comunicación, le cedió la palabra ante la pregunta de uno de los periodistas, que le inquirió acerca de la proliferación de bulos sobre el coronavirus en las redes sociales.

- En relación con los bulos, la segunda parte de la pregunta... Sí, general...

- Decirle que estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones: a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos, y la otra es minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos los tratamos después de desmentir a través de nuestras redes sociales.

La tormenta política se desató al instante. Las críticas no se han apaciguado este lunes con su nueva comparecencia, porque el segundo jefe de Operaciones de la Benemérita no explicó a qué se refería con aquella frase. La oleada de críticas continúa llegando desde todos los partidos de la oposición.

Al día siguiente de esa polémica rueda de prensa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió en su defensa diciendo que había sido "un lapsus". Lo hizo el propio domingo.

Sin embargo, la afirmación no fue un exabrupto del mando, sino algo fundamentado y con base real. En las últimas horas se ha conocido que la Guardia Civil, efectivamente, dio órdenes a sus agentes para perseguir en las redes bulos y fake news "susceptibles de generación de estrés social y desafección institucional al Gobierno" durante la gestión de la crisis sanitaria. Unas palabras muy similares a las empleadas el domingo por Santiago en la rueda de prensa.

El Instituto Armado dio la orden a todas las comandancias desde el Estado Mayor la semana pasada. El objetivo, crear un dossier monográfico sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia de ciberseguridad vinculadas al coronavirus. Sería un informe semanal con todas las denuncias e investigaciones sobre bulos que afectasen a la labor del gobierno.

La indignación creció cuando algunos se fijaron en que esas palabras pronunciadas el pasado domingo, el general Santiago las dijo mientras leía los papeles que tenía delante, lo cual conducía a una pregunta lógica: ¿quién le escribe las notas al Jefe del Estado Mayor?

Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes de toda solvencia, el general Santiago lleva a cada comparecencia un documento con todas las novedades de la jornada en España. "Es un documento largo, difícil de memorizar", dice a EL ESPAÑOL un alto cargo de la Guardia Civil.

"Si hay algo que he aprendido en mis 40 años de servicio, es que lo primero son las personas, no hay ideologías"

"Lleva una serie de datos sobre posibles temas, como hace todo el mundo. Pero no llevaba una respuesta concreta a la pregunta de los bulos. A cada uno es su propio servicio el que le monta el argumentario. Él se lo prepara, pero no sabe la pregunta concreta que le van a hacer. Es un fallo, la torpeza de alguien no acostumbrado a responder a los medios de comunicación. Un error de base", añade la misma fuente.

El general lleva consigo un dossier, repleto de datos operativos que genera cada día el Estado Mayor de la Guardia Civil. Después, la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) le apunta los datos a destacar.

Lucha contra los bulos

"Es obvio que todos los países modernos, muchos de los países del mundo, patrullan, por así decirlo, las autopistas y las carreteras del ciberespacio. Lo anormal sería que no lo hicieran. Lo que hay que hacer es explicarlo y explicarlo bien. Y el general no lo hizo. Y eso es un error".

Quienes mejor conocen al general Santiago en el seno de la Guardia Civil saben que es un tipo con un gran expediente, pero poco acostumbrado a lidiar con las ruedas de prensa. Ha pasado de trabajar en el más absoluto anonimato a vérselas cada mañana ante las cámaras de decenas de televisiones.

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago. Pool Moncloa/JM Cuadrado

El lunes, el general volvió a hablar ante los medios: "En mis 40 años de profesión, en la lucha contra ETA y en misiones en el extranjero, si hay una cosa que he aprendido es que que lo primero son las personas, no hay ideologías. Todos somos un equipo".

Acto seguido, fue ovacionado por el resto de integrantes del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus. Ni una explicación de las palabras de la jornada anterior. ¿Estaba protegiendo a quien le escribió los apuntes? ¿No quiso asumir el error de una frase perfectamente hilada que no puede justificarse como un simple lapsus? El hecho de que la Secretaría de Comunicación no trasladara al plató de la Moncloa las preguntas de los periodistas al general tampoco han ayudado a conocer las respuestas a estos interrogantes.

Otras fuentes cercanas apuntan a que no hay que buscar otros culpables. "Es un fallo de alguien que no está acostumbrado a lidiar con estas cosas. Ese grupo de trabajo está empezando a hacer cosas ya a las siete de la mañana, y acaba después de las 12 de la noche. Así un día tras otro. Lleva sin descansar un día desde que empezó todo".