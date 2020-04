Bono: "No se puede decir que Sánchez toma decisiones mortales. Hay que ponerse en su piel"

El expresidente del Congreso, José Bono, afirma que vive estos días "con tristeza" por la falta de acuerdo entre las formaciones políticas y considera que "no" se puede decir que el Gobierno toma "decisiones mortales".

En una entrevista en TVE, Bono ha pedido "ponerse en la piel" del Gobierno y remarca que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha tocado "la peor de las desgracias". "Me produce tristeza que en una nación como España los políticos y la oposición no estén juntos, no estén unidos. Y más cuando estamos en el peor momento desde la Guardia Civil", ha afirmado, convencido de que los españoles "se merecen otra cosa".

El que fuera ministro de Defensa ha considerado "minucias" las críticas de los presidentes de comunidades autónomas ante la falta de comunicación del Ejecutivo, por lo que ha pedido no solo "lealtad", también "dejar a un lado las diferencias". "Hay que ponerse en la piel de este Gobierno", ha dicho rotundo, para alabar posteriormente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, alguien que "dice lo que piensa, que no echa balones fuera" y que es "un tipo serio". "No se puede decir que el Gobierno está tomando decisiones letales, eso es decir que son mortíferas", ha remarcado.

