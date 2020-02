Iturgaiz: "Lo único malo que tiene Santi Abascal es que es de Vox y no del PP"

Carlos Iturgaiz (Santurce, Vizcaya, 1965) no se podía imaginar el domingo que, cuando Pablo Casado le llamó justo cuando estaba a punto de salir de casa para ir a misa, le ofrecería ser el candidato de la primera coalición entre PP y Cs a unas elecciones. "Me pilló en el sofá. Me contó que se había destituido del cargo a Alfonso Alonso y me pidió ser su sustituto. Le dije inmediatamente que sí. Que para mí era un honor".

No tuvo tiempo para reaccionar y ya está de lleno metido en cerrar una campaña electoral que le ha pillado totalmente por sorpresa. "No tengo tiempo ni para respirar". Él, como buen vasco, dice que solo sale a ganar. Como en los viejos tiempos. Ahora, aunque el País Vasco de hoy es muy distinto al País Vasco que él pateó en primera línea política en los duros años 90 de sangre y terror, está convencido de que hay políticas de entonces que sirven para hoy.

Abandonó la política hace menos de un año. ¿Cómo le han convencido para que vuelva?

La última conversación que tuve con el presidente Casado hace casi un año, cuando hice este paréntesis, le dije: Ya sabes dónde me tienes para cuando quieras y donde quieras. Yo no estaba en ninguna quiniela, había otros nombres, pero creo que es bueno que, 22 años después, Carlos Iturgaiz tome de nuevo este relevo.

Soy una persona que se mira en el espejo de sus compañeros: los afiliados, los militantes y cargos electos del PP. Siempre ha sido así. Yo no soy un espejo para ellos, lo son ellos para mí. He vuelto para coser y unir, no para descoser y desunir.

¿Qué encargo le ha hecho el presidente Casado?

Valoró mi experiencia, que ya haya sido candidato a lehendakari. Esa era una garantía para el PP. Pablo Casado y su equipo se ha puesto desde el primer segundo a mi disposición para todo lo que necesite. La sintonía entre la dirección nacional y el PP vasco es total.

¿Cómo se prepara esta improvisada campaña electoral?

Justo me acaba de escribir un mensaje el presidente preguntándome cómo lo llevo. No tengo tiempo ni para respirar. Hay muchas cosas que preparar: los mensajes, los equipos, estar con la gente. Ya había una parte esbozada, la maquinaria ya se había puesto en funcionamiento. Yo me he enganchado a lo que había preparado y todo va a ir seguido, como el pasodoble.

¿Cómo ha recibido el PP vasco el cambio de candidato?

Son mis compañeros y mis amigos. El Partido Popular es un partido que se ha hecho a base de fuerza, sudor y lágrimas. Hemos pasado las de Caín. Y, como las buenas familias, podemos discutir, hasta mordernos en algún momento. Pero por encima de todo nos respetamos porque somos una gran familia.

¿Pedirá consejo a Jaime Mayor Oreja?

Es mi padre político y mi mejor amigo. ¡Siempre le pido consejos! Y tiene algunos maravillosos.

El País Vasco de 2020 es muy distinto al que dejó en 2004. ETA ya no mata. ¿La política de hace veinte años vale para hoy?

Hay cosas que valen todavía hoy. Desgraciadamente, ETA ha colocado a su brazo político en las instituciones y hacen apología del terrorismo con homenajes a los terroristas cuando salen de las cárceles. Hay tantas perversiones en la izquierda radical proetarra que todos conocemos.

A pesar de que claro que hay diferencias, han pasado 22 años, a pesar de esas diferencias, nosotros mantenemos principios inquebrantables que otros partidos no: somos los únicos que hemos conservado el espacio de defender la unidad de España, el constitucionalismo y las libertades.

El PSOE nos acompañaba antes, pero se ha descabalgado en la defensa constitucionalismo. Se ha largado, se ha pasado al bando de los malos, al lado oscuro. Ahora aboga por tener como socios a los nacionalistas, a los secesionistas y a los batasunos de Otegui.

Hay electores menores de 30 años en el País Vasco que no saben ni quién es Gregorio Ordóñez. ¿Cómo van a convencerlos para que les voten?

No solo Gregorio Ordóñez, hasta Miguel Ángel Blanco. Sin duda el voto joven es importantísimo en el País Vasco. Pero tienen que entender que los valores de una sociedad se hacen desde los primeros momentos de la vida, de la infancia, con educación. Los jóvenes tienen que tener valores de respeto. Es lo más importante.

¿Cuál es el error en el País Vasco para que hoy esté en mínimos históricos?

Ha habido mucha desafección y ha habido gente que se ha refugiado en otro partido. Se han ido votos al PNV, a la abstención, en menor medida a Vox o a Ciudadanos. Ha habido problemas en el partido -internos y externos- que han pasado factura, pero creo que ya hemos sido castigados y los electores nos tienen que levantar el castigo.

El PP en el País Vasco es la referencia del centroderecha, la única que hay, y tiene que ser un referente porque somos el partido mayoritario en Europa y el segundo partido en el país.

¿El PP de Alfonso Alonso no es el PP de Carlos Iturgaiz?

El PP del País Vasco es el partido de todos sus miembros. En política no hay dogmas de fe. Si la hubiera sería un error, porque tendríamos un sistema dictatorial comunista que son inamovibles.

¿Por qué el votante tradicional del PP ahora prefiere al PNV?

Se refugia en el PNV porque cuando en el partido que has votado toda la vida ha habido una desorientación en algunos planteamientos buscas otras derechas, en este caso a la derecha nacionalista. Pero es falso, porque el PNV no es una derecha. No tiene ideología, solo es una red clientelar. Ese clientelismo ha creado una maraña en el País Vasco y sus tentáculos llegan a todos los sectores en la vida política y social de esta tierra.

El lunes dimitía Alonso como presidente del PP vasco. ¿Es partidario de una bicefalia o se ve siendo presidente del partido?

A mí me han dado un cometido que es ser candidato del PP en el País Vasco y me siento muy cómodo. Ese mismo día,el domingo, fue elegida como presidenta interina Amaya Fernández. Me parece que es lo correcto. Después de las elecciones habrá congreso regional y que los afiliados decidan cuál es el rumbo que debe seguir el partido.

Veo que insiste en que es el candidato del PP y se le olvida que también lo es de Ciudadanos. ¿Se siente cómodo representando a los naranjas?

¡Es la primera vez que se me olvida! Me siento muy cómodo y siento una gran responsabilidad porque soy el primer candidato de la coalición. Tiene que salir bien, para que se pueda llevar bien a Cataluña y al resto de España. Creo que es necesaria una alternativa al frente popular de este horroroso Gobierno que estamos padeciendo en España.

¿Le ha dado la enhorabuena Inés Arrimadas?

He hablado con ella dos veces. Es encantadora. Nos conocimos en una manifestación en Barcelona. Tiene muchas ganas de ayudar.

¿Dará algún mitin con ella?

Le he ofrecido esa posibilidad y ella me ha dicho que sí. Ahora tiene el proceso electoral interno en su partido y la agenda apretada, pero yo le he trasladado mi invitación personal para que esté aquí en campaña. Me lo ha agradecido.

¿Cree que será posible ver sentados en una mesa de negociación a PP, Cs y Vox?

No. PP y Vox son partidos diferentes, mientras PP y Cs están bien como están. Vox tiene muchas diferencias con nosotros en cuestiones autonómicas, europeas, morales y asuntos de la mujer. En esos temas nos diferenciamos completamente.

Vox no tiene representación en el País Vasco. Los únicos que tienen posibilidad para defender la Constitución española, la unidad de España y la libertad es la coalición PP+Cs.

Santiago Abascal fue presidente de Nuevas Generaciones con usted como presidente del PP vasco. ¿Cómo es su relación ahora que compiten en votos?

Es mi rival político, pero nosotros tenemos una relación muy buena labrada de cuando era miembro del PP. Lo único malo que tiene Santi Abascal es que es de Vox y no del PP.

¿Invitará a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy a hacer campaña?

Para mí todos mis compañeros son referentes: desde Canarias hasta Cataluña, pasando por Andalucía y llegando a Madrid. Todos son referentes para mí y aquí tienen un hueco para acompañarnos.

¿A qué presidente autonómico le gustaría parecerse más si llega a ser lehendakari?

Me contento con seguir siendo Carlos Itugaiz, una persona que ha mantenido el mismo discurso siempre. Un discurso lleno de amor a España, al País Vasco y lleno de respeto al contrario siempre y cuando el contrario te respete a ti.

¿Cuál sería un buen resultado electoral para la coalición PP+Cs?

Yo soy muy de Bilbao. Ganar.

¿A la segunda va la vencida?

A la segunda va la vencida.