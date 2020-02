"Está muy bien que se planteen las cosas como se han planteado", ha afirmado Pedro Quevedo Iturbe, de Nueva Canarias -Grupo Mixto-, en relación a los temas más destacados de la intervención de Ábalos como la importancia de tener en cuenta el medio ambiente o mejorar el acceso a la vivienda.

Quevedo también ha destacado la importancia de la aplicación del 75% de descuento en los vuelos en el archipiélago. "Tengo que insistir en la necesidad de vigilar el aumento de precios en la conectividad aérea para evitar abusos en esta cuestión".

"Muchas de las políticas que usted a desarrolla me parecen excelentes, pero no se pueden aplicar en Canarias porque no es nuestra realidad, lo que significa que tenemos que hablar de otra forma".