La Fiscalía se opone a dar un permiso de tres días a Sànchez por "prematuro e injustificado"

La Fiscalía de Barcelona se opone a conceder un permiso penitenciario de tres días al expresidente de la ANC y exdiputado de JxCAT, Jordi Sànchez, condenado por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista al considerarlo "prematuro, injustificado e improcedente" porque no hay atisbo alguno de arrepentimiento.

En el escrito de este viernes remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Barcelona,el fiscal considera que el permiso propuesto por la Junta de Tratamiento de Lledoners (Barcelona) es prematuro debido al escaso tiempo de cumplimiento en relación a la pena y que, además, frustra, en gran medida, los fines de la pena de prevención general y especial e incluso de rehabilitación.

La Fiscalía explica que el permiso es injustificado porque no hay asunción de los hechos delictivos y ausencia de arrepentimiento e improcedente por la ausencia de tratamiento penitenciario para superar los déficits detectados.

También considera que Sànchez, que sí ha podido hacer un permiso de dos días que no requiere de validación de un juzgado, no ha asumido los hechos delictivos y que no sigue tratamiento penitenciario.