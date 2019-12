Tsunami Democràtic planeaba "parar" El Clásico con "pancartas llevadas por drones"

Decepción en Tsunami Democràtic. Las acciones previstas para El Clásico no salieron como esperaban. Ni fueron espectaculares ni lograron acaparar todo el foco mediático. Desde esta plataforma independentista señalan como culpables de lo ocurrido a los Mossos d'Esquadra y a la directiva del FC Barcelona, que truncaron su acción más espectacular: desplegar sobre el Camp Nou dos grandes pancartas con la ayuda de drones.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Tsunami Democràtic afirma que su objetivo era "parar" El Clásico con esta acción pero que no fue posible porque "los drones fueron interceptados por los Mossos". Además, se han quejado de la escasa presencia del lema Spain, sit and talk dentro del Camp Nou y señalan a la directiva del club blaugrana de no permitir la visibilidad del mismo. "La directiva tiene un problema si no es capaz de asumir un mensaje transversal e, incluso, tan suave como este", apuntan.

Una de las pancartas que iban a desplegarse llevaba el lema de Tsunami y la otra un mensaje en la que denunciaba que la población de Cataluña está siendo reprimida y discriminada políticamente por querer ejercer el derecho de autodeterminación. Ante esto, la plataforma ha entonado el mea culpa: "Hemos aprendido mucho de los errores de ayer. La reivindicación es larga y el proceso de aprendizaje es esencial", afirman, convencidos de que a pesar del fracaso "el mensaje ha calado" y que se ha cumplido el objetivo de internacionalizar la situación entre Cataluña y España.

Sobre la implicación de la población catalana, Tsunami aplaude que "no ha fallado nunca". "Esto hay que ponerlo en valor. La gente respondió en masa un día más. Viniendo de toda la geografía catalana. Sin su compromiso, ni una pancarta, ni una bandera hubieran entrado en el estadio y no se hubiera podido fijar el foco mediático durante horas", aseguran.

Tsunami tenía planificada la acción contra El Clásico en varias fases. La primera, tenía como objetivo "dejar en evidencia a las Fuerzas de Seguridad del Estado" y "los medios patrocinados por el IBEX". Si bien esta fase "se cumplió", falló la gran acción, lo que "hubiera parado el partido y canalizado la protesta". Esto no hará que Tsunami frene sus acciones futuras. De hecho, después de sus acciones en el aeropuerto de El Prat, en la frontera de La Junquera y en el Camp Nou anuncian que seguirán diseñando planes de esta envergadura "hasta que sea necesario".

Sobre la investidura de Pedro Sánchez y la abstención de ERC, Tsunami deja muy claro que sus acciones irán de forma paralela a la actualidad política. Exigen, además, que el pacto entre el PSOE y los republicanos incluya "una negociación sobre el derecho de autodeterminación", la libertad de los presos, exiliados y "represaliados" y el "el pleno ejercicio de los derechos fundamentales". "Si no se asegura esto, no nos detendremos".

Nueve detenidos y 60 heridos

La protesta convocada por Tsunami Democràtic ante el Camp Nou terminó con altercados y acabó con nueve detenidos y 60 heridos -58 leves y dos menos graves-, han informado fuentes los Mossos d'Esquadra.

Las detenciones se han hecho por presuntos desórdenes públicos, lanzamiento de objetos a la policía y atentado a agentes de la autoridad.

De los 60 heridos leves atendidos por el SEM hasta la medianoche, 58 son leves y dos menos graves por fractura, mientras que del total de lesionados, 13 han sido trasladados a centros médicos.

Durante el dispositivo, los Mossos también han detenido a una persona por robar presuntamente un reloj de lujo.