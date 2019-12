El falso SMS con el que intentarán sacarte el dinero esta Navidad llega en nombre de Correos

Un SMS en el móvil en nombre de Correos. Hay que entrar en una página web y pagar los supuestos cargos para un envío postal. El usuario, curioso por el contenido del paquete -más todavía en estas fechas navideñas-, accede a la plataforma y facilita los datos. Sin saberlo, está dando su información bancaria a un delincuente dispuesto a vaciarle la cuenta.

A la estafa se le conoce bajo el nombre de phising: un delincuente suplanta la identidad de una institución o empresa de confianza para conseguir los datos bancarias de los estafados. Hay quienes se bastan con un simple correo electrónico, pero hay otros que optan por enviar directamente un SMS al usuario y remitirle a una página que, en apariencia, podría pasar por la web oficial de un organismo.

Es el caso de Correos. Las compras por Internet se disparan en fechas navideñas y los delincuentes aprovechan el escenario para extender sus tentáculos. Aprovechan que miles de personas esperan sus paquetes para hacer un envío masivo de SMS a potenciales víctimas. Basta con que algunas de ellas piquen para asegurarse los beneficios.

No son pocos los usuarios que, a través de redes sociales, han contactado con Policía Nacional y Guardia Civil al detectar movimientos sospechosos en nombre de Correos. Un SMS les pedía el pago de 1,19 euros para pagar las supuestas tasas aduaneras de un paquete postal. En caso de querer recibirlo, piden al usuario que rellene un formulario con sus datos bancarios: suficiente para que accedan a su cuenta y puedan vaciar su contenido.

La cuenta oficial de Correos ha respondido a varios usuarios que han denunciado la recepción de un SMS:

Buenos días, se trata de un phising usando nuestra imagen. Te aconsejamos no pinchar ningún enlace y eliminar el mensaje. Un saludo! — CorreosAtiende (@CorreosAtiende) November 27, 2019

Asimismo, la Policía Nacional alertó en fechas recientes de esta campaña de phising.

Sigue circulando este #phishing de @Correos en el que te piden que realices un pago ¡NO PIQUES!

Ni facilites datos ni hagas clic en ningún enlace. Solo ignora y elimina #NoPiques pic.twitter.com/sTizipWLaC — Policía Nacional (@policia) December 3, 2019

Consejos

La asociación FACUA-Consumidores en Acción da una serie de recomendaciones para evitar caer en estas estafas: no atender correos electrónico escritos en idiomas que no hable o mensajes enviados por entidades de las que el usuario no sea cliente en los que se pidan datos íntimos o que afecten a su seguridad.

También sugiere que no se atiendan sorteos u ofertas económicas de forma inmediata e impulsiva, así como los correos que le avisen del cese de actividades financieras recibidos "por primera vez y de forma sorpresiva". En caso de duda, FACUA recomienda no atender correos de los que se sospeche sin confirmarlos telefónica o personalmente con la entidad firmante.