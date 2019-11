Errejón acusa a Iglesias y Sánchez del "envalentonamiento" de Vox y PP

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha acusado al presidente Pedro Sánchez y al líder de Podemos, Pablo Iglesias de ser los responsables del "envalentonamiento" de Vox y PP, alegando que convocando elecciones se les dio una segunda oportunidad.

Durante un acto de campaña ante unos 200 simpatizantes en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), ha llamado a a votar para desbloquear la situación política, de la que considera que el único beneficiario es Vox, por lo que pide votar de manera diferente para conseguir un resultado diferente.

"La única opción política que se presenta a estas elecciones que no quiere formar parte del bloqueo, del juego de las sillas, de los vetos cruzados, de las líneas rojas, y que no quiere formar parte de la irresponsabilidad, es Más País", ha asegurado.

Ha pedido a la ciudadanía a activarse ante la irresponsabilidad de las formaciones políticas al no formar gobierno, ha dicho, y ha criticado el lema de campaña del PSOE: "¿'Ahora sí' quiere decir que cambiarás algo de lo que hiciste mal en las últimas elecciones y en el proceso de negociación de los últimos meses o que volverás a hacer lo mismo?".

"Sánchez no asegura que no se vuelvan a repetir las elecciones y Podemos no asegura que no va a volver a tropezar en la misma piedra. Lo digo alto y claro: no se les puede dejar solos. Es necesaria una opción de desbloqueo garantice que de la victoria progresista, si todos nos movilizamos, sale un gobierno progresista", ha clamado.

Y ha pedido a Sánchez que no tema a la derecha porque se necesita un gobierno valiente que emprenda el camino de la solución política que pasa por el diálogo, y que "no se asuste ante la defensa de una solución en un sentido federal".