"La Resistencia" se organiza en Cataluña: red de WhatsApp, donaciones y una cuenta en Suiza

"La Resistencia", como la llaman sus miembros, es un conjunto de ciudadanos que están en contra de la independencia de Cataluña y que no están dispuestos a permanecer de brazos cruzados ante el separatismo que se promueve desde las instituciones catalanas. Aunque "la Resistencia" no es una organización como tal, sus miembros sí tienen una comunicación fluida a través de grupos de WhatsApp.

Ahora quieren unirse. Tienen claro que su lucha no puede consistir en una secuencia de escaramuzas como la que protagonizaron en la Diada, haciendo sonar el himno de España durante la ofrenda a Rafael Casanova.

En esa operación anti-Diada participaron algo más de 40 personas, coordinadas por la Fundación España Responde. Según José Manuel Opazo, fundador de la fundación, se invirtieron unos 10.000 euros para pagar el alquiler de los equipos de sonido, las habitaciones de hotel, el alquiler de un barco "que no salió a navegar por el mal estado del agua" e, incluso, la compra de varios globos aeroestáticos que tampoco llegaron a volar. "El dispositivo que se había preparado era mucho más grande", admite a EL ESPAÑOL.

Suena el himno de España en un acto de la Diada

El dinero, asegura Opazo, sale de "aportaciones particulares de empresarios involucrados" y se gestiona desde una cuenta en Suiza. "Se hace desde allí porque no queremos que los partidos no constitucionalistas accedan a la lista de quién está invirtiendo en esas cuentas", explica. En España Responde "no aceptan pequeñas donaciones individuales en metálico".

La 'anti-Diada'

Además de organizar y pagar los gastos de operaciones como la anti-Diada, España Responde se compromete a, si hace falta, pagar los abogados de los voluntarios que están en primera línea de las "acciones simbólicas", como Juan Ribas o José Luis. También han llegado a pagar 100 euros por noche a algunos detenidos hasta su puesta en libertad, como sucedió con los siete integrantes de la brigada Justicieros Nocturnos arrestados durante tres días por retirar lazos amarillos.

A mediados de agosto, Opazo se reunió con Juan Ribas y hablaron de la posibilidad de repetir el boicot a la ofrenda de Torra en la Diada que ya hicieron el año pasado. Ribas se lo contó a José Luis, "un lobo solitario" que se hace llamar "Yellow Snake" o "X man", muy conocido en "la Resistencia" por participar en retiradas de lazos y en otras acciones simbólicas. Ambos dieron su aprobación a la operación anti-Diada.

Entonces, empezaron a buscar localizaciones donde desarrollar sus acciones. "Donde el homenaje a Rafael Casanova no se había hecho nunca y decidimos hacerlo ahí", cuenta José Luis a EL ESPAÑOL. "¡Encima hacen la ofrenda a un español!".

Así que el día antes de la Diada, el 10 de septiembre, Juan Ribas y José Luis llegaron al hotel con los altavoces. El resto de los voluntarios se enteraron de la operación y se organizaron. A partir de las siete de la mañana, José Luis y Juan tenían ya todo preparado y solo hacía falta darle al play de su Samsung Galaxy J6 para que el himno sonase a todo volumen. Encendieron la televisión, pusieron TV3 —"una televisión afín al Régimen"— y esperaron el momento oportuno. La señal: que empezase a sonar Els Segadors.

"A los tres o cuatro minutos entró un señor del hotel y nos dijo que no podíamos tener los altavoces ahí", relata José Luis. "Nosotros le dijimos que ya bajábamos el volumen. Luego llegaron unos mossos de la secreta, abrió Juan, dijo que estaba solo, le identificaron y se fueron. Nosotros llamamos a un compañero abogado para que nos asesorase y nos fuimos. Estuvieron siguiéndonos todo el día".

Según José Manuel Opazo, "los mossos nos anularon otras dos habitaciones que teníamos preparadas".

Dispersión en "la Resistencia"

Aunque José Luis asegura que durante la operación anti-Diada "se vivió una gran hermandad entre brigadas, personas y formaciones" y que "fue muy bonito", también lamenta que "no hay unidad de criterio ni organización en 'la Resistencia'". "Con una estructura firme contra el independentismo, que es una gran mentira, hubiésemos acabado esto muy rápido. Hay mucha lucha de egos, incluso dentro de las brigadas", asegura.

Algo similar piensan en España Responde, y quieren ser ellos quienes lideren esa lucha. Ángel Hernández Guardia, fundador del Movimiento Cívico 12 de Octubre y representante en Cataluña de la Fundación España Responde, reconoce que durante algún tiempo ese agrupador de "la Resistencia" fue Societat Civil Catalana pero "dejaron de ser referentes cuando hicieron una llamada al diálogo". Otro de los intentos de unificación fue Tabarnia.

"Lo que se requiere es unidad de acción de la ciudadanía, promover una democracia directa", asegura Hernández Guardia. Ese es, precisamente uno de los objetivos de España Responde. El otro, dice, "aportar medios económicos a 'la Resistencia', para que esas pequeñas acciones, que consigan una gran repercusión, generen una base social unificada".

Tras lo que llaman "el abandono" de las instituciones de España y Europa, estas reivindicaciones se presentan como "acciones puntuales para que no decaiga el ánimo". "Lo que nos queda es resistir", sentencia Hernández Guardia.

"De momento no hay grandes objetivos finales porque estamos muy desorganizados", resume José Luis. "Pero tenemos la esperanza de que esto sirva para que alguien tome al toro por los cuernos".