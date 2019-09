Iglesias dirá al Rey que "quiere apoyar" a Sánchez para forzar otro pleno de investidura y ganar tiempo

Pablo Iglesias está decidido a esperar hasta el final a Pedro Sánchez. El líder de Unidas Podemos se mantiene firme en torno a su apuesta por un Gobierno de coalición con el PSOE. En Unidas Podemos hay diferentes puntos de vista y algunos fueron aireados tras el fracaso del primer intento de investidura, en julio. Desde entonces, Iglesias ha integrado más a las confluencias en el núcleo de las decisiones y también en el equipo negociador. O hay coalición, aunque esta no asegure un reparto de las responsabilidades proporcional a los votos o escaños, o Unidas Podemos volverá a abstenerse y Sánchez a naufragar.

Iglesias volvió a insistir este lunes. "¿El límite es Gobierno de coalición, sí o sí?", le preguntó la cadena de televisión rusa RT en una entrevista difundida por la tarde, a unas horas de una nueva reunión entre equipos negociadores. "Lo dejaron claro nuestros inscritos en una consulta. Nosotros podemos movernos sobre los márgenes que nuestras bases establecieron, que es, efectivamente, un Gobierno conjunto".

Movimientos de última hora

Fuentes de Unidas Podemos creen que, en el último minuto, Sánchez puede sorprender con alguna propuesta que vaya mucho más allá de reclamar el apoyo externo de los morados a su programa de medidas. Así ocurrió en julio, a pesar de que el PSOE aseguraba en todo momento que cada oferta era la última. Los socialistas llegaron a ofrecer hasta una vicepresidencia y tres ministerios. Entonces a Podemos eso le pareció poca cosa y "decorativo", pero con el paso del tiempo y la cercanía de las elecciones Iglesias ya no ve esa oferta como algo inaceptable sino más bien negociable.

Del mismo modo, en los últimos días ha hecho fortuna la hipótesis de que Iglesias ofrezca en el último momento un apoyo gratuito a Sánchez para probar que él sí quería Gobierno y evitar las elecciones. La fragilidad en la que quedaría Sánchez, a pesar de ser investido, sería para algunos en el PSOE menos deseable que probar suerte de nuevo en las urnas.

En Podemos no quieren que se hable del concepto de "apoyo gratis" a Sánchez. De hecho, la dirección del partido dice no haberse siquiera planteado la posibilidad de sorprender a última hora con un sí en una supuesta votación de investidura sólo para evitar la repetición electoral.

¿Cuándo es el último minuto?

La pregunta, para PSOE y Podemos, que este verano dejaron pasar 47 días sin reunirse, es cuándo llega ese último minuto. En ello influyen más elementos que la voluntad de uno u otro partido. Se espera que, como en 2016, el Rey haga una última ronda de consultas con los representantes de los principales partidos políticos para ver si puede proponer a un candidato a la investidura o sencillamente constata que no hay acuerdo. España pondría rumbo a las elecciones del 10 de noviembre sin tan siquiera agotar el plazo para negociar, que vence el 23 de septiembre. Sin propuesta del Rey, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no puede convocar un pleno. Y los plazos ya van apurados. Si Felipe VI no hace una propuesta, la legislatura habrá acabado en ese mismo momento.

Iglesias tiene claro que, pase lo que pase, quiere que haya debate. El líder morado tiene previsto decirle al Jefe del Estado lo mismo que en la anterior ocasión, cuando Felipe VI citó a cada líder parlamentario para sondear los apoyos con los que podría contar Sánchez. Entonces, el líder morado le explicó al Rey que "quería apoyar" al candidato socialista y que para eso llevaba trabajando desde la misma noche del 28-A, en busca de un acuerdo.

Fuentes oficiales de Podemos confirman que quieren debate de investidura "sí o sí" y que, dada la premura de tiempo "por la irresponsabilidad de haber dejado pasar todo el mes de agosto sin una sola llamada", lo conveniente es que Sánchez no salga de Zarzuela declinando una propuesta del Rey, sino aceptando ser candidato. Así habría una semana más para negociar, como dicen en la formación morada "hasta el último minuto".

Podemos, ERC y PNV quieren debate

La semana pasada, tanto ERC como el PNV, los otros dos grupos clave en la investidura de Sánchez, aseguraron que no serán un obstáculo en la investidura si hay acuerdo entre Sánchez e Iglesias y también insistieron en que, si es necesario, hay que agotar todos los plazos, incluyendo un segundo debate de investidura aunque no prospere.

Pero en el PSOE no están dispuestos a someter a Sánchez a un segundo debate si no es para ser investido. Por ese motivo, el último minuto, para el PSOE, es el inmediatamente anterior a poner un pie en el Palacio de la Zarzuela para las consultas con el Rey. "Les hemos dicho (a Podemos) que no vamos a ir a una investidura sin un acuerdo, y eso lo mantenemos: queremos un acuerdo para que haya un gobierno estable y podamos enfrentarnos a los retos del país", dijo este lunes la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, una de las tres negociadoras socialistas, en una entrevista en TVE.