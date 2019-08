Salvini endosa el 'Open Arms' a Sánchez: "Es un barco español, Madrid es responsable "

La ONG española Open Arms pidió este jueves urgentemente un puerto seguro en el que desembarcar a los 121 migrantes que lleva a bordo desde hace siete días y que fueron rescatados en el Mediterráneo cuando navegaban en situación de dificultad. El barco espera desde la semana pasada cerca de la isla italiana de Lampedusa (sur de Italia).

Por su parte, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, que mantiene los puertos del país cerrados a las ONG, a las que acusa de favorecer la inmigración irregular, ha insistido hoy en que no permitirá que el barco de la ONG entre en aguas italianas.

El líder ultraderechista ha asegurado que la embarcación está en aguas internacionales, en el área de búsqueda y rescate (SAR) de competencia maltesa, y que no piensa cambiar de parecer. "El barco es español y los inmigrantes a bordo están bajo la directa responsabilidad de Madrid", afirmó.

Dia 7.

Un día más sale el sol y seguimos sin puerto seguro.

Europa no responde.Gobiernos culpables de la inexistente humanidad con 121 personas, víctimas d abusos, violaciones y torturas.

Si fueran blancos y europeos sería una cuestión de emergencia de Estado. #puertoseguroYA pic.twitter.com/Pnai7BxH7y — Open Arms (@openarms_fund) August 8, 2019

Salvini volvió a acusar a la organización humanitaria de usar los rescates como "provocación" para llevar a los inmigrantes a Italia. Además, el Parlamento italiano acaba de aprobar un decreto impulsado por Salvini que permite requisar las naves de las ONG que violen la prohibición de entrar en aguas italianas y que prevé multas de hasta un millón de euros.

Los nervios van en aumento

La jefa de misión de Open Arms, Anabel Montes, dijo en un vídeo que "la política no puede estar por encima de las personas" y por ello reiteró la necesidad de recibir la autorización de atracar en un puerto, "siguiendo los convenios y acuerdos internacionales y sobre todo haciendo referencia a la Carta de los Derechos Humanos, con especial énfasis en el Derecho a la Vida".

Montes afirmó que con el paso de los días es más complicado explicar a las personas socorridas "por qué no pueden desembarcar, por qué no pueden ser llevadas a un puerto seguro donde su vida no corra peligro".

Asimismo, apuntó a que "con el paso del tiempo las situaciones de ansiedades, de nerviosismo van aumentando" y subrayó que la tripulación no desea que "llegue el punto en el que haya una situación" que no puedan controlar.