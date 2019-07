López Miras defiende sus acuerdos con Vox sobre educación sexual y violencia "intrafamiliar"

El candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, se ha comprometido en su discurso de investidura a formar un "sólo gobierno". Miras ha defendido sus acuerdos con Vox relativos a educación, violencia "intrafamiliar" o defensa de la "patria".

Miras ha hecho especial mención a los acuerdos alcanzados con Vox, para explicarlos bien y "evitar que otros lo manipulen". No entiende que alguien pueda negarse "a que los padres sean informados y poder decidir sobre el tipo de educación moral que reciben sus hijos en los colegios".

Lo que pide Vox, ha explicado, "es que los padres deben dar su consentimiento a la asistencia o no de sus hijos a charlas, talleres o actividades escolares no regladas relacionadas con contenidos éticos, sociales o sexuales", algo "aceptable" para López Miras, quien ha recordado que nadie duda de que se tenga que pedir consentimiento explícito a los padres para que sus hijos salgan del centro escolar para alguna excursión.

Otro punto que ha querido aclarar es el de potenciar el conocimiento de los valores constitucionales y la historia de España. No entiende "qué problema tiene la izquierda española con nuestra patria común, eso no sucede en la mayor parte de los países del mundo" y ha advertido que "el orgullo nacional" no es patrimonio de ningún color político.

Por último, quiso resaltar otro punto del acuerdo programático de Vox, que, a su juicio, "ha sido objeto de críticas injustas": la violencia intrafamiliar.

"Por supuesto que debemos desarrollar programas de prevención de la violencia intrafamiliar" pero no es incompatible con la lucha "con todas nuestras fuerzas" contra la violencia de género.

Se ha mostrado tajante en que no van a dar "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia de género, pero, "con el mismo empeño" van a luchar por defender "a los niños, a los ancianos y las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares".