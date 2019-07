El ataque más duro de Maroto a Vox: "Que digan ya qué les pasa con los gays"

El vicesecretario de organización del Partido Popular, Javier Maroto, ha cargado contra Vox, criticando su actitud en las negociaciones de los ayuntamientos y comunidades y algunas de sus propuestas sociales. Maroto ha lamentado que "lo único que quiere Vox son sillones y si no se van", señalando que "cuando Izquierda Unida tenia los mismos diputados no pedía sillones porque conocían la dimensión de sus escaños". "Eso es lo razonable para un partido que acaba de nacer aunque no sé cuánto va a durar Vox, visto lo visto", ha espetado.

Javier Maroto ha criticado además la posición del partido de Santiago Abascal respeto a los gays y el Orgullo que estos días se celebra en Madrid. "Que digan ya qué les pasa con los gays", ha resaltado en declaraciones a Radio Nacional. "Si tenemos que volver a discutir estos temas llegamos a la conclusión de que quien tiene el problema es quien no lo entiende", ha dicho. Maroto ha señalado que estos son "debates ya superados por la sociedad" y que "no tiene sentido volver a ellos".

El vicesecretario de organización del Partido Popular acusado también a Ciudadanos de querer "sacar titulares" con el tema de la gestación subrogada. Preguntado por la iniciativa del partido naranja, que ha registrado un proyecto de ley sobre la gestación subrogada este miércoles, Maroto ha recordado que "llevan registrando la ley desde hace tres años, pero luego se olvidan de tramitarla y se queda en un cajón". "No voy a comentar este tipo de cosas que solo buscan tener el titular pero luego no tiene aplicación práctica", ha zanjado.