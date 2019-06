Un año del 'Aquarius' y el Gobierno cambia su estrategia de rescate: "Provocará más muertes"

El pasado 17 de junio se cumplió un año de la llegada al puerto de Valencia del buque 'Aquarius' con 629 personas a bordo. El Gobierno de Pedro Sánchez, recién constituido, permitió el desembarco, alegando que era "obligación" de España cumplir con los compromisos internacionales y el derecho del mar, para evitar una "catástrofe humanitaria".

A día de hoy, el Ejecutivo se muestra más reticente en el amarre de estos buques en territorio español y está llevando a cabo una nueva estrategia de rescate en los mares de Alborán y en el Estrecho. Esta semana, dos organizaciones no gubernamentales, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos (Irída), han acusado al Gobierno de "dejación irresponsable" en el salvamento de pateras en la zona SAR (Search And Rescue) marroquí. Esto, a su juicio, "provocará más muertes" en la Frontera Sur.

El resultado inmediato de este cambio de directriz ha sido, según denuncian, el fallecimiento el pasado martes 18 de junio de 22 personas, de origen subsahariano, en el mar de Alborán, que no fueron rescatadas a pesar de conocerse su situación de riesgo, por una llamada de socorro.

Ambas organizaciones explican en un comunicado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que "hasta hace pocos meses, Salvamento Marítimo realizaba rescates tanto en zona SAR española como en zona SAR marroquí, en la que actuaba sólo bajo autorización de Marruecos". Sin embargo, actualmente, siguiendo la estrategia del Gobierno sólo realiza rescates en la zona SAR española y común. "Ahora únicamente acude al rescate de pateras una vez han sido efectivamente localizadas en el mar, por lo que ya no se realizan ni rastreos ni en el mar de Alborán ni en el Estrecho", han informado.

Retrasos en los rescates

Manuel Capa, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) Mar y Puertos, ha asegurado que este cambio está provocando que las labores de rescate se retrasen hasta tres horas. Esto conlleva un aumento en el riesgo de naufragios y, consecuentemente, en el número de muertes.

Ahora, Marruecos asume en exclusividad la responsabilidad de llevar a cabo el rescate de personas náufragas en su zona SAR. Según Capa, "existen vínculos de comunicación" entre España y Marruecos, de forma que "España informa al país socio de la existencia de una patera en sus aguas" para que Marruecos tome las medidas que considere necesarias, sin comprobar qué ocurre con la embarcación finalmente. El centro de coordinación español no entra en el procedimiento de Marruecos y "si no actúan, nadie sabe que no lo han hecho", advierte.

Acuerdos bilaterales no públicos

Los gobiernos de España y Marruecos llevan meses colaborando estrechamente con el objetivo de reducir "la migración irregular" como apuntó la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, el pasado mes de enero. La relación entre ambos países se ha fraguado con la firma de acuerdos bilaterales para "el control y devolución" de personas migrantes, pero cuyo contenido, a fecha de hoy, no es público.

"No podemos normalizar que las personas mueran intentando cruzar el Estrecho", han manifestado. Por ello, ambas organizaciones reclaman al Ejecutivo que "vuelva a priorizar el rescate sobre cualquier otro interés".

También ha criticado la actuación del Gobierno la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Según CEAR, España debe garantizar "una protección real y efectiva" a todas aquellas personas cuya vida o integridad física corra peligro, "más allá de los acuerdos establecidos con otro estado" así como "de la estrategia y modus operandi del mismo en materia de salvamento".

La entidad ha recordado que en lo que va de año ya se han registrado 218 muertes de personas en el Mediterráneo tratando de llegar a las costas españolas. En concreto, este mes de junio han llegado a las costas españolas más de un millar de personas y, de ellas, 27 han perdido la vida en el mar.

"El país que más rescata"

Por su parte, el Gobierno niega en redondo cualquier cambio de proceder en los rescates de migrantes que están a bordo de pateras en el mar. El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, afirmó hace unos días que "España es el país que más rescata".

Marlaska aseguró que España "sigue" cumpliendo sus responsabilidades, pero también, en cooperación con Marruecos, se está "luchando" contra las mafias que trafican con seres humanos.