Juicio al 'procés' | Trapero dice que la letrada judicial salió por una azotea "para ahorrar el tiempo de volver a poner el cordón policial"

Trapero dice que "no cuestiona la percepción que tuvo la secretaria judicial" pero relata las cosas de un modo muy diferente. "Se había desmontado el cordón policial porque el registro se estaba alargando, había problema de copia de ordenadores. Media hora antes de que me llamara el juez [eso fue pasadas las 23 horas] Xavi Pastor [mando de los Mossos] me había informado de que había una salida alternativa por la planta 2 del edificio. Me molestó porque durante todo el día habíamos estado preguntado si había otra salida y no nos habían dicho que existiera ésa. A raíz de la llamada del juez le dije a Pastor que se ofrezca a la secretaria judicial esa salida alternativa. Y se hace para ahorrar el tiempo de volver a poner el cordón".