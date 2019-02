Narbona, en defensa de Sánchez: "Acusar al presidente de felonía es intolerable"

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha afirmado sobre la coincidencia temporal de las cesiones a los independentistas catalanes y su apoyo o no a los Presupuestos que se trata de "un momento oportuno para reformas en la economía española" y que "sería una pena perder esta oportunidad" por lo que espera "que se aprueben los Presupuestos y agotar la legislatura".

Sobre la figura de un relator en las negociaciones con el soberanismo ha afirmado que "no le choca en absoluto" explicando que "esta situación es muy delicada y en este contexto el Gobierno ha dicho que tiene que dialogar dentro de la ley". "Que haya una mesa de partidos y que un tercero anime ese diálogo no me parece tan chocante. Debemos tener serenidad, templanza y paciencia", ha asegurado.

"El diálogo no es una palabra maldita. Se habla con las personas que no piensan como uno. Ese esfuerzo yo lo he visto durante los 12 años que he pasado en la UE", ha asegurado Calviño, que ha añadido que "es la aproximación que tiene este Gobierno".

Ha aprovechado para cargar contra la oposición por su postura: "En un momento tan delicado las autoridades públicas tenemos que tener templanza. La echo en falta en algunos políticos que están aprovechando para arengar la calle y exagerar la situación".

La ministra ha añadido que "son los partidos que están en Cataluña los que tienen que establecer cauces de diálogo".