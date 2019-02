Casado: "La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que "la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA, es decir la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada pensando que algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibro de una Transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas".

En una entrevista a la agencia Efe, el jefe de la oposición ha negado que José María Aznar designara a enviados que se reunieron con ETA en una mesa donde había un mediador.

"El Gobierno de Aznar, como todos los gobiernos de la democracia lo que hizo es, una vez que ETA propuso dejar las armas, escuchar cuándo las dejaban y cuando ETA intentó explicar o negociar, levantarse de la mesa y derrotarla. El Gobierno del PP no negoció nada con ETA", ha insistido.

Según ha explicado Casado, en "esa mesa lo que había era unos representantes de un presidente del Gobierno al que le reventaron el coche con una bomba y le intentaron disparar dos misiles a su avión presidencial. Por tanto, un respeto al señor Aznar que es víctima de ETA no es un presidente del Gobierno que negociara con ETA como hizo Zapatero".

El presidente del PP ha asegurado que "lo que estamos viviendo es lo más grave que yo recuerdo en política y es algo que como líder de la oposición no voy a tolerar" por lo que ha propuesto "aplicar el artículo 155, eso sí duradero, no como impuso Ciudadanos que era solo para convocar elecciones, y un 155 con un ámbito competencial extenso no como impuso el PSOE sin entrar en interior, educación, y en medios de comunicación"

"No hay más alternativa, esto de jugar a la interpretación política... es como 'oiga, a mí me han robado en mi casa, qué hacemos, ¿denuncio o me callo? Oiga es que están rompiendo con la legalidad en Cataluña ¿activamos el 155 o jugamos a que no nos enteramos?'. No hay alternativa frente al delito", ha aclarado.

Casado incluso ha querido romper con las decisiones del anterior Gobierno del PP y ha explicado que Mariano Rajoy consintió ese 155 "en aras de ir con un consenso que yo ahora mismo no buscaría".

"Yo ahora creo que hay que aplicar un artículo 155 y que el partido que lidere esa respuesta se llevará detrás a la España de los balcones, que no es del PP ni de Cs ni ahora de Vox, es un 60 u 80% de españoles, también de izquierdas, que le están dando un mandato claro a sus políticos de que ya está bien, y por tanto el 155 debería de aplicarse de inmediato con nombramiento del Gobierno desde el Gobierno central, sin límite de tiempo y con todo el despliegue del ámbito competencial", ha añadido.

En su opinión, en el Govern manda Puigdemont, "un prófugo de la Justicia por haber cometido supuestamente delitos de altísimo coste penal" y por eso habría que activar ya "el 155 que además derivaría en procedimientos judiciales contra las resoluciones que se han cometido a sabiendas de que son injustas"